Kaynak: ANKA

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde geçen ay itibarıyla aylık yüzde 2,07, yıllık 27,38'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2026 Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, Yİ-ÜFE geçen ay bir önceki aya göre yüzde 2,07, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 23,38, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,38 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 27,81 artış kaydetti.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK YÜZDE 29,09 ARTTI

Sanayinin ana sektörlerinden madencilik ve taş ocakçılığında yıllık yüzde 34,15, imalatta yüzde 29,09; elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 8,67 ve su temininde yüzde 29,70 arttı.



Ana sanayi gruplarından ara mallarında yıllık yüzde 28,11, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 26,97, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 25,97, enerjide yüzde 30,82 ve sermaye mallarında yüzde 21,55 artış olarak açıklandı.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK YÜZDE 2,32 ARTIŞ

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,78 azalış olurken, imalatta yüzde 2,32, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,97 artış ve su temininde yüzde 1,83 artış ortaya çıktı.



Ana sanayi gruplarından ara mallarında aylık yüzde 2,04, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,54, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,59, enerjide yüzde 3,55 ve sermaye mallarında yüzde 1,47 artış kaydetti.