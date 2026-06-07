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Sınır kenti Edirne’de güvenlik güçleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organize eden şebekelere karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Uzunköprü ilçesine bağlı farklı köylerde son günlerde gerçekleştirilen operasyonlar dizisinde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan onlarca yabancı uyruklu şahıs ve onlara aracılık eden bir şüpheli kıskıvrak yakalandı.

KÖY KÖY OPERASYON: 5 FARKLI NOKTADA YAKALANDILAR

Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ve Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerinin koordineli yürüttüğü çalışmalarda göçmenlerin yakalandığı bölgeler ve uyrukları şu şekilde açıklandı:

Çakmak Köyü 2 Suriye uyruklu düzensiz göçmen, Eskiköy Kırsalı farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda 5 Irak, 2 İran ve 2 Eritre uyruklu olmak üzere toplam 9 düzensiz göçmen,

Saçlımüsellim Köyü Sınırı Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerinin takibi sonucu 9 Suriye uyruklu düzensiz göçmen, Kavakayazma Köyü 3 İran, 2 Pakistan ve 1 Afganistan uyruklu olmak üzere 6 düzensiz göçmen, Kurtbey Köyü kırsal alanda gerçekleştirilen çalışmada 1 Irak ve 3 Eritre uyruklu olmak üzere 4 düzensiz göçmen tespit edilerek yakalandı.

ORTAK OPERASYONLA ORGANİZATÖRE SUÇÜSTÜ

Uzunköprü'deki en kritik operasyonlardan biri ise Kiremitçisalih köyünde gerçekleşti. Demirköprü Hudut Karakolu ve Uzunköprü Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen bir şahsın idaresindeki araç takibe alınarak durduruldu.

Araçta yapılan kontrolde, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 2 İran uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüsü (organizatör) hakkında Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı doğrultusunda adli işlem başlatılırken, kaçakçılıkta kullanılan araç yediemin otoparkına çekildi.

GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE SEVK EDİLDİLER

Operasyonlar kapsamında yakalanan toplam 32 düzensiz göçmenin, jandarmadaki yasal işlemlerinin ve sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından yasal işlemler adına Edirne Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi. Güvenlik güçleri, sınır hattında ve kırsal alanlarda düzensiz göçe karşı yürütülen amansız takibin ve denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.