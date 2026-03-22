Muğla’nın gözde turizm merkezlerinden Bodrum’da Ramazan Bayramı’nın son günü hareketli geçti.

Hava sıcaklığının 20 dereceye ulaştığı ilçede, yerli ve yabancı turistler sabahın erken saatlerinden itibaren sahillere yöneldi.

PLAJLARDA YAZDAN KALMA GÖRÜNTÜLER

Deniz suyu sıcaklığının 17,7 derece ölçüldüğü Bodrum’da, özellikle Gümbet ve Kumbahçe plajlarında yoğunluk yaşandı. Mart ayının sonuna gelinmesine rağmen bazı tatilciler denize girerek bayram tatilinin keyfini çıkardı.

Sahillere gelen ziyaretçilerin bir kısmı yüzmeyi tercih ederken, bazıları ise kumsalda güneşlenip kitap okuyarak vakit geçirdi. Ilık hava, sahillerde yaz aylarını aratmayan görüntüler oluşturdu.

TARİHİ NOKTALARDA DA YOĞUNLUK

Sadece plajlar değil, ilçe merkezi ve yarımadanın tarihi bölgelerinde de hareketlilik dikkat çekti. Tatilciler, güneşli havayı fırsat bilerek yürüyüş yaptı ve açık alanlarda zaman geçirdi.