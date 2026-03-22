Isparta’nın “sakin şehir” unvanlı ilçesi Eğirdir, Ramazan Bayramı tatilinde yerli turistlerin gözde rotalarından biri oldu.

Eğirdir Gölü kıyısında kurulu ilçe, doğal güzellikleri ve temiz havasıyla yoğun ilgi gördü.

GÖL MANZARASI VE HUZUR CEZBEDİYOR

Türkiye’nin en büyük dördüncü gölüne ev sahipliği yapan Eğirdir, sakin yapısı ve doğayla iç içe ortamıyla tatilcileri ağırladı.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen ziyaretçiler, özellikle göl çevresinde yürüyüş yaparak manzaranın keyfini çıkardı.

İlçede yer alan Yeşilada ve Can Ada da bayram boyunca en çok ilgi gören noktalar arasında yer aldı. 2017 yılında “sakin şehir” unvanı alan ilçe, doğa ve huzur arayanların tercihleri arasında öne çıkıyor.

ZİYARETÇİLER MEMNUN KALDI

Bayram tatili için Eskişehir’den gelen Melikşah Yüksel, Eğirdir’in temiz havası ve sakinliğinden etkilendiklerini söyledi. Yoğun çalışma temposuna kısa bir mola vermek istediklerini belirten Yüksel, ilçenin huzurlu atmosferine dikkat çekti.

Kocaeli’den gelen Tutku Eren Korkutan ise arkadaşlarıyla birlikte bölgeyi ziyaret ettiklerini ifade ederek, ilçede trafik ve gürültünün olmamasının en dikkat çekici özelliklerden biri olduğunu dile getirdi.

DOĞAYLA BAŞ BAŞA TATİL İMKANI

Sakinliği, doğal güzellikleri ve temiz havasıyla öne çıkan Eğirdir, bayram döneminde olduğu gibi yılın farklı zamanlarında da şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler için önemli bir alternatif olmayı sürdürüyor.