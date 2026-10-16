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Kaynak: AA

Ta Nea gazetesinin haberine göre, "Eunomia" tatbikatı, büyük ölçüde Yunanistan, GKRY ve İsrail arasında yapılması planlanan elektrik hattı projesinin (GSI) güzergahında gerçekleştirilecek.

Sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'de gerçek atışlı talimler yapılması planlanırken, öğleden sonraki aşamada ise tatbikatın Kaşot ve Kerpe adalarının güneydoğusunda yapılması öngörülüyor.

Haberde "basit bir eğitim tatbikatı" olarak tanımlanan "Eunomia" için, "güzergahı nedeniyle jeopolitik açıdan önemli" yorumu yapıldı.

Deniz ve hava kuvvetlerinin katılacağı tatbikatın zamanlamasının tesadüf olamayacağı kaydedilen haberde, GSI için "Fransız bayrağına sahip bir geminin seçilmesi, Fransız şirketi Meridiam'in projeye katılması ve 'Eunomia' tatbikatının yapılması uluslararası düzeyde ve Avrupa düzeyinde bir koruma ağı sağlıyor." iddiasında bulunuldu.