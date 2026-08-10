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Kaynak: AA

Avrupa'da Batı Nil virüsünün en fazla görüldüğü ikinci ülke konumundaki Yunanistan'da vakaların artması üzerine Atina Doktorlar Birliği, yetkililere sivrisineklerle mücadele çalışmalarını artırmaları çağrısında bulundu.

DOKTORLARDAN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Atina Doktorlar Birliği tarafından yapılan açıklamada, halkın Batı Nil virüsüne karşı daha dikkatli olması istenirken, özellikle ölümlerin ve onlarca vakanın görüldüğü Attiki Bölgesi'nde sivrisineklerle mücadelenin acilen ve sistematik şekilde artırılması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, sivrisineklerle mücadele çalışmalarının üreme alanlarında bilimsel yöntemlerle ve sivrisinek popülasyonu artmadan önce planlı şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekildi.

BİREYSEL ÖNLEM UYARISI

Doktorlar, resmi mücadele çalışmalarının yanı sıra vatandaşların da bireysel önlemler alması gerektiğini belirtti. Attiki Bölgesi'ndeki vaka artışının, mevcut mücadele tedbirlerinin yeterliliğine ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdiği ifade edildi.

65 VAKA, 6 CAN KAYBI

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) verilerine göre Yunanistan, İtalya'nın ardından Avrupa'da Batı Nil virüsü vakalarının en fazla görüldüğü ikinci ülke konumunda.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) verilerine göre ise ülkede yılbaşından 5 Ağustos'a kadar 65 Batı Nil virüsü vakası tespit edildi. Virüs nedeniyle 65 yaş üzerindeki 6 kişi yaşamını yitirdi.

Geçen yıl ağustos ayına kadar ülkede 35 vaka kaydedilirken, 2025 yılının tamamında vaka sayısı 96'ya, can kaybı ise 10'a ulaşmıştı.