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Almanya'nın en büyük perakende zincirlerinden Rewe, kendi markası olan "ja!" etiketiyle satılan dondurulmuş meyve karışımlarında Hepatit A virüsü tespit edilmesi üzerine acil toplatma kararı aldı.

Gıda Bülteni'nde yer alan habere göre; şirket, halk sağlığını tehdit eden bu gelişmenin ardından tüketicilere "ürünü kesinlikle tüketmeyin" uyarısında bulundu.

FİŞ İBRAZI OLMADAN İADE EDİLEBİLECEK

Yaklaşık 10 eyaletteki Rewe mağazalarında satışa sunulan riskli ürünler raflardan hızla toplanırken, ürünü daha önce satın almış olan vatandaşların fiş göstermeksizin en yakın şubeye giderek tam para iadesi alabileceği açıklandı.

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) raporlarına göre, dondurulmuş ahududu ve çilek kaynaklı virüs salgınları giderek büyüyen bir halk sağlığı riski oluşturuyor. Toplumdaki genel kanının aksine, dondurma işlemi gıdaları steril hale getirmiyor; yalnızca mikroorganizmaların çoğalmasını geçici olarak durduruyor. Hepatit A ve norovirüs gibi tehlikeli organizmalar, donmuş ortamda uzun süre canlı kalarak enfeksiyon yapıcı özelliklerini koruyabiliyor.

Bilimsel çalışmalar, donmuş meyveyi sadece musluk suyundan geçirmenin veya sirke, limon ve tuz gibi geleneksel yöntemlerle yıkamanın bu virüsleri yok etmede tamamen yetersiz kaldığını kanıtlıyor.

KARACİĞERİ HEDEF ALIYOR: HEPATİT A NEDİR?

Kontamine (kirli) su ve gıdalarla bulaşan Hepatit A, doğrudan karaciğeri hedef alan viral bir enfeksiyon türü. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre hijyen standartlarının düştüğü ortamlarda hızla yayılan hastalık; yüksek ateş, kronik halsizlik, ciltte sarılık, koyu renkli idrar ve şiddetli karın ağrısı gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Hastalık çocuklarda bazen sessiz ilerlese de, yetişkinlerde hastaneye yatışı gerektirecek kadar ağır seyrediyor.

UZMANLARDAN "ÇİĞ TÜKETMEYİN" UYARISI

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve gıda güvenliği uzmanları, riskli gıdaların kullanımı konusunda tüketicilerin alması gereken önlemleri şu şekilde sıralıyor:

Geri çağrılan şüpheli ürünle temas eden tüm mutfak gereçleri (bıçak, kesme tahtası, kase) vakit kaybetmeden dezenfekte edilmeli.

Virüs ısıl işleme karşı dirençsizdir. Hepatit A virüsünün tamamen etkisiz hale gelmesi için, gıdanın iç sıcaklığının en az 85°C'ye ulaşması ve bu ısıda en az bir dakika tutulması gerekir.

Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan hastalar, hamileler, yaşlılar ve çocukların donmuş meyveleri çiğ tüketmekten kaçınması ve mutlaka pişirilerek hazırlanan tariflerde kullanması hayati önem taşıyor.