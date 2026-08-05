Koropi Sanayi Bölgesi yakınlarında alçak bitki örtüsünde başlayan yangına 52 itfaiyeci, 3 yaya ekibi ve 14 itfaiye aracıyla müdahale ediliyor.
Söndürme çalışmalarına havadan 2 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopter destek verirken, Koropi Belediyesi de su tankerleriyle çalışmalara katılıyor.
Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliği, yangın riski nedeniyle 112 Acil Uyarı Sistemi üzerinden bölge sakinlerinin cep telefonlarına uyarı mesajı göndererek tedbirli olmalarını istedi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla kundaklama suçlarıyla mücadele birimi tarafından soruşturma başlatıldı.