Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, aralarında yoğun turist çeken adaların da bulunduğu en az 12 adada kuraklık, yükselen su talebi ve altyapı eksiklikleri nedeniyle su kaynakları ciddi baskı altında kaldı. Bu gelişmelerin ardından söz konusu bölgelerde olağanüstü hal ilan edildi.

Yunanistan Çevre ve Su Kaynakları Genel Sekreteri Petros Varelidis, su kıtlığının birçok ada için uzun süredir devam eden yapısal bir problem olduğuna dikkat çekti. Varelidis, yeni turizm projelerinin hayata geçirilmesinde mevcut su ve altyapı kapasitesinin mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.

Bazı adalarda içme suyu dağıtım sistemlerinde yaşanan kayıpların yüzde 60 seviyelerine ulaştığını belirten Varelidis, yeni yatırımlardan önce su şebekelerinin modernize edilmesi ve altyapının güçlendirilmesinin öncelikli olması gerektiğini söyledi.