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Kaynak: Haber Merkezi

Yunanistan'da yayımlanan EFSYN gazetesi, Lavrio Limanı açıklarında Avrupa Birliği destekli bir araştırma programı kapsamında deniz altında askeri amaçlı test gerçekleştirildiğini iddia etti.

Haberde, testlere İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail savunma şirketi RAFAEL ve Tel Aviv Üniversitesinin de katıldığı öne sürüldü.

"İsrail savaş endüstrisi Yunanistan sularının derinliklerinde" başlığıyla yayımlanan haberde, söz konusu testlerin 16-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildiği ifade edildi.

Habere göre, "UnderSec" (Sualtı Güvenliği) isimli araştırma programı ilk kez 2023 yılında başlatıldı. Avrupa Birliği tarafından fonlanan proje kapsamında Lavrio, İspanya'nın Valensiya ve İtalya'nın Ravenna limanlarında deniz teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğü ifade edildi.

"RADYOAKTİF MADDELER KULLANILDI" İDDİASI

EFSYN'in iddiasına göre, Lavrio'daki testlerde Almanya ile yakın iş birliği içinde faaliyet gösteren İsrail Savunma Bakanlığı, RAFAEL ve Tel Aviv Üniversitesi de yer aldı. Testlerde TNT benzeri patlayıcıların yanı sıra toksik ve radyoaktif maddelerin kullanıldığı iddia edildi.

'HALKA DUYURULMADAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Gazete, beş gün süren testlerin yerel halka önceden duyurulmadan gerçekleştirildiğini ve gerekli çevresel izinlerin alınmadığını iddia etti. Haberde, bu durumun limandaki deniz ekosistemi ve biyoçeşitlilik açısından ciddi risk oluşturduğu savunuldu.

Öte yandan haberde, RAFAEL'in İsrail'in devlet savunma sanayisinin önemli kuruluşlarından biri olduğu belirtilirken, şirketin geçmişte Gazze'deki askeri operasyonlarla ilgili tartışmaların odağında yer aldığına ilişkin değerlendirmelere de yer verildi.