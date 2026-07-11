Prof. Dr. Orhan Şen duyurdu: Türkiye'ye sert dalga geliyor büyük hava olayları yaşanacak

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumu ile ilgili canlı yayında değerlendirmelerde bulundu. Şen'in uyarılarından öne çıkan başlıklar şöyle:

“Bugün yağış yok. Ordu ve Giresun civarında yağış var. Onun dışındaki yerlerde çok fazla bir yağış da yok. Önümüzdeki günlerde de yağış yok. İstanbul'a yağış salı günü gelecek. Salı günü gelecek yağışa bakacağız, kuvvetli mi değil mi diye. Ama sıcaklıklar bu seviyede devam edecek önümüzdeki hafta sonuna kadar.