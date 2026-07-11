Yeni partiyi Özgür Özel kurmayacak

NATO Zirvesi sonrası neredeyse savaş kışkırtıcılığı öngören bildiriyi nasıl görüyorsunuz? NATO içinde bir bütünlüksüzlük olduğu değerlendirmeleri var. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’nin hassas bir pozisyonu var. NATO üyesi, Rusya ile komşu ve soğuk savaş döneminde bile hem Batı ittifakının parçası olup hem de Rusya’nın komşusu olmayı yönetmiş bir diplomasi geleneği var. Bugün Türkiye’de yapılan NATO toplantısında Ukrayna’ya destek paketi açıklandı. Bu Türkiye-Rusya ilişkileri açısından oldukça dikkatle bakılması gereken bir konu. Bundan önce İngilizler gelip İngiltere Büyükelçiliği’nde Rusya’nın içinden ajan devşirmek için programlarını anlatmışlardı. O günden bugüne Erdoğan ve Putin yüz yüze görüşmüyor. Zaman zaman telefonla görüştüler. Erdoğan’ın Putin’le zamanında giriştiği ölçüsüz ilişkiler S-400 alımını getirmişti. O da CAATSA yaptırımlarını, F-35 programından çıkarılmayı getirmişti. Şimdi de belki 4 ay sonra topal ördek haline girecek Trump ile ilişkisi Türkiye-Rusya ilişkilerinde sıkıntı yaratacak.

Türkiye adeta bir sarkaç politikası izliyor. Ne tarafa giderse öbür tarafa uzak ve tehdit oluyor. Hep Türkiye kaybediyor. Çok kutuplu dünyayı doğru okumak lazım. Türkiye NATO’yu eski ezberlerle okuyor. NATO bir şeyi söylüyor, ABD dayatıyor diye bunların peşine takılmak değil, kendi dengelerimizi gözetmek lazım. İki kutuplu dünyadan çok kutuplu dünyaya geçişte ilişkilerde çok taraflılık var. Çok farklı beklentileri, tehdit algıları olan ülkeler var NATO’da. Artık bir metnin altında eskisi gibi birleşmek, herkesin sahiplenmesi mümkün değil. Yüzde 3,5’ten 5’e çıkma konusunda Avrupa’daki birçok ülkenin, başta İspanya olmak üzere, zorlukları ortada