Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstandinos Tasulas, Bahçeköy (Kipi)- İpsala Gümrük Kapısı arasındaki köprüye kadar geldi. Nöbet tutan askerleri selamlayan Tasulas, “Yunanistan’ın sınır güvenliği ve egemenlik hakları konusunda tavizsiz duruş” sergilediğini söyledi.

Sözcü’den Yaşar Anter’in haberine göre, Dedeağaç’ın kurtuluş yıl dönümü törenlerine katıldıktan sonra Bahçeköy Askeri Hudut Karakolu’nu ziyaret eden Tasulas, “Yunanistan-Türkiye kara ve deniz sınırları müzakere edilemez ve Yunanistan bunları mutlak bir şekilde korur” dedi ve şunları söyledi:

“Yunanistan, tarihi, uluslararası hukuku, zaferlerimizi, deniz hukukunu, her şeyi hiçe sayan provokasyonlardan veya tehditlerden yılmaz. Geçmişte fethedilen bu sınırlar, bugün vatana hizmet etme konusunda kararlı genç Yunanlar, modern nesiller tarafından korunmaktadır.”

Yetkililerden bölgedeki durum hakkında brifing alan Tasulas, daha sonra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Thanasis Davakis ve beraberindeki heyetle birlikte Meriç Nehri üzerinde yürüdü. Tam sınır çizgisine kadar giden Tasulas, nöbet tutan hudut birlikleriyle tek tek tokalaşarak bir süre sohbet etti.

KOMUTANLAR TAM KADRO HAZIR

Yunan Cumhurbaşkanı Tasulas’ın sınır ziyaretinde Yunan askeri komuta kademesi tam kadro hazır bulundu.

Tasulas’ı sınır karakolunda 31. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Sotiris Çiaçianis karşılarken; brifing 536. Mekanize Tabur Komutanı Yarbay Aleksandros Liontos tarafından verildi.

Bölgedeki gözetleme kulesini gösteren Tasulas, sınır hattındaki atmosferin insana güven ve gurur verdiğini belirtip, “Buradaki hava çok farklı; sorumluluk ve özgüven kokuyor. Evros’taki (Meriç) 12. Tümen, nesiller boyu korunan bu toprakları bugün de aynı kararlılıkla muhafaza ediyor. Yunan ordusu burada sarsılmaz bir iradeyle görev başındadır” dedi.

YUNAN BAKANIN ‘ADALAR’ TAHRİKİ

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Aydın’ın Didim ilçesine 4 mil uzaklıktaki Eşek Adası’nda gövde gösterisi yaptı. Lozan Antlaşması’na göre adada ‘çivi dahi çakılması yasak.’ Ancak Yunanistan, adayı yerleşime açtı, askeri birlikler yerleştirdi. Son olarak da yeni birliklerin hizmet binalarının açılışı yapıldı. Açılışı Dendias gerçekleştirdi. Oniki Adalar Milletvekili Mika Iatridis ve üst düzey askeri yetkililerin eşlik ettiği Dendias, “Ülkemizin Ege’deki varlığı güçlendirilmeli” dedi. Türkiye’nin Ege’deki haklarını “yok sayan” küstah Yunan Bakan, “Bunlar, iyi komşuluk kavramına, uluslararası hukukun öngördüğü her şeye karşıttır” ifadesini kullandı.