Türkiye’ye karşı ciddi bir silahlanma hamlesine girişen Yunanistan, bir yandan ABD’nin ülkesinde üsler açmasına izin verirken diğer yandan İsrail ile savunma anlaşmaları imzalıyor. Lozan Anlaşması’na aykırı olarak silahsız olması gereken adaları silahlandıran Yunanistan yönetimi, son olarak Birleşmiş Milletler’e yazdığı mektupta Türkiye hakkında skandal sözler söyledi.

Yunanistan, son dönemde İsrail ile savunma alanında büyük anlaşmalar imzaladı. İsrail ile 2 milyar euroluk hava savunma sistemi anlaşması imzalayan Atina yönetimi, son olarak 750 milyon dolarlık PLUS füze sistemi için İsrail ile imzaları attı.

YUNAN BASINI NELER YAZDI?

Yunanistan’ın İsrail ile son dönemde özellikle savunma alanında yakınlaşması medyada geniş yer buldu. Kathimerini gazetesinde ‘Birbirlerine mahkumlar’ başlığı ile yayınlanan analizde iki ülke arasındaki ilişkinin bilinçli bir tercihten çok ‘varoluşsal zorunluluk’ haline geldiğinin altı çizildi.

Yunan gazetesi, iki ülkenin neden birbirine ‘mahkum’ olduğunu 4 nedende toparladı. Analizde, İsrail’in teknolojik altyapıya karşılık olarak Yunanistan’ın sunduğu geniş hava sahasının ‘stratejik derinlik’ kazandırdığı vurgulandı.

Ayrıca analizde İsrail, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan’ı birbirine bağlayacak olan elektrik kablosu projesi (GSI) ve Doğu Akdeniz enerji koridorunun, her iki ülke için de "enerji güvenliği" demek olduğu belirtiliyor.

TÜRKİYE İÇİN AYRI PARANTEZ AÇTILAR

Ancak Kathimerini gazetesinde çıkan analizdeki en çarpıcı kısım, Türkiye ile ilgili. Analizde Türkiye’nin “İsrail tarafından kuşatılıyoruz” sözlerinin” Yunanistan ve İsrail’i birbirine daha çok yakınlaştırdığı vurgulandı. Analizde Türkiye’nin askeri gücüne dikkat çekilerek "Ankara bizi ayırmak istedikçe, biz birbirimize daha sıkı sarılmak zorundayız; çünkü tek başımıza Türkiye'nin bölgedeki ağırlığını dengelememiz mümkün değil" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan analizde İsrail ve Yunan istihbarat birimlerinin tarihlerinin en yüksek işbirliği seviyesine ulaştıklarına dikkat çekildi.

“MİLLİ GÜVENLİĞİMİZİ REHİNE EDİYORUZ”

Yunanistan’da ana akım siyasete yakın medya İsrail ile işbirliğini ‘stratejik gereklilik’ olarak görürken muhalif kesimler ise yerden yere vurdu. Muhalif yazarlar, İsrail ile askeri işbirliği ve satın alınan bir çok sistemle birlikte özellikle hava savunmasının İsrail’e bağımlı hale geldiği vurgulandı. Muhalif yazarlar, sistemlerin yazılımlarının İsrail’in kontrolünde olduğuna dikkat çekerek, Yunanistan’ın bu şekilde sadece sistemi kullanan ‘operatör’ haline geldiği vurgulandı.

Yapılan bir yorumda “İsrail'in çıkarlarıyla çeliştiğimiz anda bu 'kubbe' bizi korumaz hale gelebilir” ifadesi dikkat çekti.

Muhalif yazarlar, Yunanistan’ın savunma alanında sadece İsrail’e bağımlı kalmasını sert bir şekilde eleştiren yazarlar, bu durumu ‘stratejik bir hata’ olarak niteledi.

Ayrıca SYRIZA gibi sol partilere yakın yazarlar, İsrail ile savunma alanında çok fazla işbirliği yapılmasının yakın dönemde Yunanistan’ı bölgede yalnızlaştıracağı konusunda uyarılar yaptı. Yapılan yorumlarda "Milli güvenliğimizi Netanyahu'nun iç ve dış politikadaki sıkışmışlığına rehine ediyoruz” sözü öne çıktı.