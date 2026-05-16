ATM'lerde bu paralar artık çekilmiyor: Yeni banknot iddiası

Düşük Bakiyeler Çekilemiyor

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre Küçük banknotların sistem dışına itilmesi, hesabında 40 TL veya 70 TL gibi düşük bakiyesi bulunan vatandaşları da mağdur etti. ATM’ler bu tutarları veremediği için söz konusu bakiyeler adeta bankada “kilitli” kaldı. Bu durum özellikle öğrenciler ve dar gelirli kesim için ciddi bir sorun oluşturuyor.