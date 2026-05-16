Ülkemizin içler acısı hali: Türkiye Avrupa ülkeleri arasında sonuncu oldu

OECD ülkeleri arasındaki maaş farklarının incelendiği bir rapora göre, Türkiye yıllık brüt maaş ortalamasında listenin en sonuncu sırasında yer alırken, İsviçre, Türkiye'den yaklaşık 89 bin Euro farkla birinci sırada yer aldı.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerinin derlendiği raporda Avrupa'da ortalama bir yıllık maaşın en yüksek olduğu ülke İsviçre olurken, Türkiye çok ciddi bir farkla sonuncu oldu.

TÜRKİYE SONUNCU SIRADA YER ALDI

İsviçre'de bir kişinin yıllık ortalama brüt maaşı 107 bin 487 avroyken, Türkiye'de bir kişinin ortalama yıllık brüt maaşı 18 bin 590 avroda kaldı. Türkiye ile İsviçre arasındaki maaş farkı ise 88 bin 897 avro olarak hesaplandı.

Euronews tarafından hazırlanan verilere göre, İsviçre’den sonra ikinci sırada 85 bin 950 avro ile İzlanda bulunurken, Avrupa Birliği ülkeleri arasında ilk sırada Lüksemburg’da yer alıyor. Lüksemburg'da ortalama maaş 77 bin 844 avro olarak ölçüldü. Danimarka’da ortalama yıllık brüt maaş 71 bin 961 avroyken, hemen onu izleyen Hollanda’da 69 bin 28 avro, Norveç’te ise 68 bin 420 avroolarak hesaplandı.

AVRUPA'NIN BÜYÜK EKONOMİLERİ

Avrupa'nın en büyük ekonomilerinden sayılan Almanya ve İngiltere ise 7 ve 8'inci sıralarda yer aldı. Almanya'da bir yıllık ortalama brüt maaş 66 bin 700 avro olarak ölçülürken İngiltere’de yıllık ortalama brüt maaş 65 bin 340 avro olarak ölçüldü.

TÜRKİYE LİSTE SONUNDA

RapordaTürkiye, 18 bin 590 avroluk yıllık ortalama brüt maaş ile listenin en sonunda yer aldı. Böylelikle Türkiye'deki maaşlar OECD ülkeleri arasındaki düşük ücret seviyesi olarak hesaplandı.

Avrupa Birliği ülkeleri içinde ise en düşük maaş'ın Slovakya'da olduğu belirtildi. Slovakya'da bir yıllık brüt maaş 19 bin 590 Euro olarak hesaplandı.

Listenin tamamı şu şekilde:

Ülkeler (Yüksekten düşüğe/Avro cinsinden)

İsviçre: 107.487

İzlanda: 85.950

Lüksemburg: 77.844

Danimarka: 71.961

Hollanda: 69.028

Norveç: 68.420

Almanya: 66.700

Birleşik Krallık (İngiltere): 65.340

Avusturya: 63.054

Belçika: 62.348

İrlanda: 60.258

Finlandiya: 55.462

İsveç: 50.338

Fransa: 45.964

İtalya: 36.594

İspanya: 32.678

Slovenya: 30.135

Litvanya: 28.474

Yunanistan: 26.563

Estonya: 25.603

Polonya: 24.940

Portekiz: 24.254

Çekya: 23.685

Letonya: 21.321

Macaristan: 21.257

Slovakya: 19.590

Türkiye: 18.590

Kaynak: Haber Merkezi
