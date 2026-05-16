Ülkemizin içler acısı hali: Türkiye Avrupa ülkeleri arasında sonuncu oldu

Euronews tarafından hazırlanan verilere göre, İsviçre’den sonra ikinci sırada 85 bin 950 avro ile İzlanda bulunurken, Avrupa Birliği ülkeleri arasında ilk sırada Lüksemburg’da yer alıyor. Lüksemburg'da ortalama maaş 77 bin 844 avro olarak ölçüldü. Danimarka’da ortalama yıllık brüt maaş 71 bin 961 avroyken, hemen onu izleyen Hollanda’da 69 bin 28 avro, Norveç’te ise 68 bin 420 avroolarak hesaplandı.