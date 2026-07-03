Kaynak: Haber Merkezi

Emekli Yunanistan Büyükelçisi Giorgos Aifantis, Military News programında gazeteci Paris Karvounopoulos’un sorularını yanıtlarken Doğu Akdeniz ve Ege’deki güç dengesi konusunda oldukça sert ve çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

'TÜRKİYE'YE YENİLGİ KAÇINILMAZ'

Aifantis, Türkiye’nin askeri ve jeopolitik açıdan Yunanistan’a karşı açık üstünlük sağladığını belirterek, olası bir çatışma durumunda Atina’nın yenilgisinin neredeyse kaçınılmaz olduğunu ve bu gerçeğin farkında olarak “onurlu bir teslimiyet” hazırlığının yapıldığını iddia etti.

NATO Zirvesi Öncesi Trump ve Avrupa’dan Erdoğan’a DestekYaklaşan NATO Zirvesi öncesi yaşanan gelişmeleri değerlendiren emekli diplomat, ABD Başkanı Donald Trump’ın ve Avrupalı müttefiklerin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güçlü siyasi ve diplomatik destek verdiğini söyledi.

Türkiye İçin İki Yeni NATO KarargahıAifantis’in en dikkat çeken iddialarından biri de NATO bünyesinde Türkiye’nin talebiyle iki yeni stratejik komuta merkezi kurulacağı yönünde oldu. Buna göre;

Birinci merkez Boğazlar, Karadeniz ve Ege’den sorumlu olacak,

İkinci merkez ise Adana merkezli olarak Orta Doğu’yu kapsayacak.

Bu karargahlarda Polonya ve Romanya gibi Türkiye ile askeri-teknolojik iş birliği içinde olan ülkelerin subaylarının da görev alacağını öne süren Aifantis, bu adımları Türkiye’nin bölgesel süper güç stratejisinin parçası olarak değerlendirdi.

Ayrıca Trump’ın, Türkiye’nin milli muharip uçağı KAAN için motor tedarikini kolaylaştıracağını ve asıl amacın Türkiye’yi F-35 programına yeniden dahil etmek olduğunu iddia etti.

WASHİNGTON’DA YENİ DENKLEM: TÜRKİYE, İSRAİL’E KARŞI DENGE UNSURU MU?

Aifantis, ABD’deki jeopolitik değişime de değinerek Cumhuriyetçi kanadın, özellikle Başkan Yardımcısı J.D. Vance’in İsrail lobisinin Amerikan kurumları üzerindeki etkisinden rahatsızlık duyduğunu belirtti.

ABD’nin, geçmişte Şah dönemi İran’ıyla yaptığı gibi, bölgede İsrail’in karşısına Türkiye’yi güçlü bir dengeleyici aktör olarak koymak istediğini savundu. Bu çerçevede Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’deki taleplerinin Batı tarafından daha anlayışla karşılanabileceğine işaret etti.

Yunanistan’a Ağır EleştirilerYunan hükümetine yönelik sert eleştirilerde bulunan Aifantis, Başbakan Kyriakos Miçotakis yönetimini “İsrail’e körü körüne destek vermekle” suçladı.

Yunanistan’ın İsrail’e karşılık beklemeden devasa savunma harcamaları yaptığını ve bu ödemelerin parlamentodan gizlendiğini öne sürdü.

Adalardaki duruma da değinen emekli büyükelçi, “Türkler adalardaki otelleri, marinaları, araç kiralama şirketlerini ve ekonomik değeri olan her şeyi satın aldı. Yunan yetkililer ise hiçbir şey yapmadan seyrediyor” diyerek sert ifadeler kullandı. “Kimse sürekli borç ödeyen ve emir kulu konumunda olan bir ülkeye saygı duymaz” diye ekledi.

SAVUNMA EKSİKLİKLERİ VE İHA TEHDİDİ

Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın yerli hava savunma sistemi “Kentavros” ile ilgili açıklamalarını eleştiren Aifantis, Türkiye’nin seri İHA üretimine ve “sürü taktiği”ne dikkat çekti. Gece saatlerinde adalar üzerindeki İHA faaliyetlerini tespit etmenin zorluğuna vurgu yaparak Yunanistan’ın bu konuda ciddi zafiyetleri olduğunu iddia etti.

Konuşmasını 1974 Kıbrıs müdahalesine atıfla bitiren Aifantis, “Türkiye yenilmez değil ama maça kahvehane mantığıyla çıkarsanız ezilirsiniz. Bugün yaşadığımız süreç, 1974’te başlayan sürecin devamıdır” dedi.

Emekli büyükelçinin bu açıklamaları, Yunanistan’da büyük tartışma yaratması bekleniyor.