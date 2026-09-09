Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, SKAÏ televizyonuna verdiği röportajda Türkiye’ye ilişkin hadsiz ifadeler kullandı. Bakan “Türkiye’ye sahada karşılık vermeye hazır olduklarını” söyleyerek Yunanistan’ın olası her duruma karşı operasyonel hazırlığa ve planlara sahip olduğunu" ifade etti.

Türkiye ile yaşanan gerginliğe ve sahadaki duruma değinen Yerapetritis, "Hissiyatımız, sahada bir tehlike bulunmadığı yönündedir. Elbette her zaman teyakkuzdayız. Her türlü gerilim ve baskı artışı için tüm senaryolarımız hazırdır. Açıkça belirtmek gerekirse sahada yanıt vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

“GERÇEK GÜÇ SAVUNMA DAYANIKLILIĞINDA GÜÇLÜ EKONOMİDEDİR”

Yerapetritis, sözlerinin devamında "Öncelikle tarih bilmeyen ve savaş çığırtkanı olan pek çok kişinin bulunduğunu belirtelim. Bunlar ortaya çıkıp, bölgedeki güvenlik ve refah için gerçekten tehlikeli olan bir düşmanlık ve kibir tonu yaratmaya çalışacaklardır” ifadelerine yer verdi.

Savaş söylemlerinin her yerde bulunduğunu ileten Bakan, "Zaten gerçek güç lafta değildir. Gerçek güç; diplomatik etki alanının genişletilmesinde, savunma dayanıklılığında ve güçlü ekonomidedir. Bağıran kişi her zaman en güçlü olan değildir. Muhtemelen zayıf olandır" sözlerini sarf etti.

12 MİL DAYATMASI SÜRÜYOR

Yerapetritis, Yunan adaları çevresindeki karasularının 12 mile çıkarılması noktasında ise "bu durumun Uluslararası Deniz Hukuku'ndan doğan tek taraflı bir hak olduğunu" ileri sürerek "Atina'nın bundan asla vazgeçmediğini" kaydetti. Bakan, konuya ilişkin "İyon Denizi’nde yaptığımız gibi, Yunan devleti tarafından uygun görüldüğünde bu da gerçekleşecektir" dedi.

Diyalog kanallarının açık tutulması gerektiğini ileten Bakan Yerapetritis, hükümetin hiçbir korkuya sahip olmadığını belirterek deniz parkları kararnamelerinin çıkarılacağını ve Yunanistan-Güney Kıbrıs elektrik bağlantı kablosunun döşenmesinin plan doğrultusunda ilerleyeceğini bildirdi.

“YUNANİSTAN EGEMENLİK KONULARINI TARTIŞMAYACAKTIR”

Yunanistan’ın İsrail gibi ülkelerle olan ittifakına ilişkin de konuşan Yerapetritis, İsrail ile savunma ve teknoloji alanındaki iş birliğinin devam edeceğini, aynı zamanda Arap dünyasıyla da stratejik temasların sürdürüldüğünü kaydetti.

"Cevap kesindir: Yunanistan egemenlik konularını tartışmayacaktır" diyen Bakan, Atina'nın "gri bölgeleri" ve adaların silahsızlandırılması konularını müzakere etmeyeceğini ifade etti. Bakan, Yunanistan’a göre uluslararası yargıya taşınabilecek tek anlaşmazlığın Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve kıta sahanlığı sınırlandırması olduğunu açıkladı.