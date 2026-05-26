Yumurta salatası, özellikle Türk mutfağında kahvaltı ve meze olarak sıkça tercih edilen, besleyici bir salata çeşididir. Haşlanmış yumurtaların iri parçalar halinde doğranarak taze yeşillikler, baharatlar, zeytinyağı ve limonla harmanlanmasıyla hazırlanır. Mayonezli batı usulü versiyonlarından farklı olarak Türk yumurta salatası daha hafif, zeytinyağlı ve otlu bir yapıdadır. Hem pratik hem de doyurucu olması sayesinde yoğun tempoda yaşayanlar için ideal bir seçenektir.

4 KİŞİLİK YUMURTA SALATASI İÇİN ŞU MALZEMELERİ HAZIRLAMANIZ YETERLİ OLACAKTIR:

6 adet orta boy yumurta, yarım demet taze maydanoz, 1 avuç dereotu, 4-5 dal taze soğan, birkaç yaprak taze nane, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, yarım limonun suyu, 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı kimyon ve isteğe göre bir tutam kekik.

İsteğe bağlı olarak salatalık, domates veya yeşil biber gibi sebzeler de ekleyebilirsiniz. Malzemelerin tamamı taze olursa salatanın lezzeti belirgin şekilde artar.

Yumurta salatasının en önemli aşaması yumurtaların haşlanmasıdır. Soğuk yumurtayı direkt kaynar suya atmak çatlamaya yol açabilir. Yumurtaları oda sıcaklığında bir tencereye yerleştirin, üzerini örtecek kadar su ekleyin ve kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra 8-10 dakika haşlayın. Sarıların tam kıvamında olması için bu süre idealdir.

Haşlanan yumurtaları hemen soğuk suya veya buzlu suya aktarın. Bu işlem kabukların kolay soyulmasını sağlar ve yumurtaların daha güzel görünmesini destekler. Soğuduktan sonra kabuklarını dikkatlice soyun ve yumurtaları iri parçalar halinde kesin. Yumurtaları çok ince doğramayın, salatanın dokusunu korumak için iri parçalar tercih edin.



Tüm yeşillikleri ince ince kıyın. Limon suyu ve zeytinyağını ekleyerek salatayı nazikçe karıştırın. Baharatları sonradan ilave etmek lezzeti daha dengeli dağıtır. Salatayı hemen servis etmek istiyorsanız 10-15 dakika buzdolabında dinlendirin. Bu süre aromaların birbirine karışmasını sağlar.

Yumurta salatasını meze olarak sunmak için geniş bir servis tabağı kullanın. Salatayı tabağın ortasına yığın ve üzerini taze ot dallarıyla süsleyin. Yanına zeytin, peynir çeşitleri, domates, salatalık ve sıcak pide veya ekmek eşliğinde servis edin. Özellikle rakı sofralarında, mangal partilerinde ve bayram kahvaltılarında tercih edilen bu meze, hafifliğiyle ağır yemeklerin yanında dengeli bir alternatif oluşturur.

İsteğe göre üzerine sumak veya extra pul biber serperek daha aromatik hale getirebilirsiniz. Bazı tariflerde az miktarda yoğurt veya lor peyniri eklenerek daha kremamsı bir doku elde edilir. Vegan varyasyonlar için tofu kullanılabilir ancak klasik lezzet için taze yumurta vazgeçilmezdir.

Yumurta salatası yüksek kaliteli protein, sağlıklı yağlar ve vitaminler açısından zengindir. Yumurta, B12 vitamini, selenyum ve kolin gibi önemli besinleri içerirken taze otlar antioksidan desteği sağlar. Zeytinyağı kalp dostu yağlar sunar. Bu salata özellikle spor yapanlar, çocuklar ve yaşlılar için besleyici bir alternatiftir. Düşük karbonhidratlı diyetlere de kolayca uyarlanabilir.