Ev mi almalı altın mı? İslam Memiş'ten altın ve konut tahmini

Kurban Bayramı tatili öncesinde piyasalar derin bir sessizliğe gömülürken, yatırım araçları arasındaki dengesizlik küçük yatırımcının kafasını iyice karıştırdı. Borsada yaşanan sert kayıplara rağmen altın ve döviz tarafında beklenen patlamanın yaşanmaması, birikim sahiplerini "Ne yapmalıyım?" sorusuyla baş başa bıraktı. Ünlü Finans Uzmanı İslam Memiş, emtiadan borsaya, petrolden konut sektörüne kadar tüm piyasayı sarsacak öngörülerini paylaştı.
İslam Memiş, küresel gerilimlerin ve iç siyasetteki tartışmaların gölgesinde piyasaların bayram sonrası haritasını çıkardı. Borsadaki sert düşüşlere rağmen altın ve dövizde beklenen sıçramayı göremeyip kafası karışanlara Memiş; ons altın, gümüş ve BIST 100 endeksi için kritik rakamları verdi.Derleyen: Züleyha Öncü
Altın ve Gümüşte Dar Bant, Borsada Geniş Dalgalanma!
Küresel jeopolitik gerginliklerin piyasalar üzerindeki baskısının süreceğini belirten İslam Memiş, borsalarda satışların, petrolde ise yükselişlerin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Emtia piyasasında ise bir süre "oyalanma" dönemi beklediğini ifade eden Memiş, kritik bant aralıklarını şu sözlerle özetledi:
"Tabii ki bu gerginlikle birlikte bütün küresel borsalarda mutlaka satışlar yaşanabilir. Yine petrol fiyatlarında yükselişler kaçınılmaz olabilir. Yine emtia fiyatları dar bant aralığında dalgalanabilir.
Mesela ons altın tarafında 4.400 - 4.800 dolar aralığı, gümüş tarafında 74-78 dolar aralığı... Bu dar bant aralığında yine oyalanabilir. Borsa tarafında ise yukarıda 12.500 ile 14.200 puan aralığı, bu geniş bant aralığında dalgalanan bir piyasa bizi bekliyor olabilir."
Emlakta Kafalar Karıştı: "Bayramda İstişare Yapın"
Siyasi tartışmaların ve ekonomik belirsizliklerin konut piyasasını da doğrudan vurduğunu belirten İslam Memiş, gayrimenkul satacakların da alacakların da kafasının karıştığını ifade etti. Borsadaki düşüşü gören ama parasını altına yatırdığında da yükseliş bulamayan vatandaşın "bekle-gör" moduna geçtiğini söyleyen Memiş, şu tavsiyede bulundu:
"İlk önce bu alacaklar, satacaklar emlak tarafında, konut tarafında beklemeyi tercih edebilir. Bayramda aile arasında tekrar yeni bir istişare yapabilirler. Bayramdan sonraki haftalarda, bir iki hafta bence sessiz bir piyasa olacak emlak tarafında... Konut tarafında biraz daha bekle-gör politikasını sürdüren bir portföy oluşabilir."
İslam Memiş'in Piyasa Takip Kılavuzu (Mayıs 2026):
Ons Altın: 4.400 - 4.800 Dolar (Dar bantta oyalanma süreci)
Gümüş Ons: 74 - 78 Dolar (Sıkışık seyir devam edecek)
Borsa İstanbul:12.500 - 14.200 Puan (Geniş ve sert dalgalanma riski)
Emlak Sektörü: Bayram sonrası 1-2 hafta tam bir "sessizlik" ve bekle-gör dönemi
Milyonların Gözü Konut Kredisinde: %1.20 Faiz Ne Zaman?
Türkiye’de başını sokacak bir ev sahibi olmak isteyen milyonlarca dar ve orta gelirli vatandaşın yüksek kredi faizleri altında ezildiğini belirten İslam Memiş, piyasanın kilitlendiği o büyük beklentiyi dile getirdi:
"Herkesin gözü kulağı faizlerde. İlk kez ev alacaklar, '%1.20 oranındaki konut kredisi faizleri ne zaman gerçekleşir, ne zaman yasalaşır, ne zaman ev alırız' düşüncesinde.
Türkiye'de bu beklentide olan milyonlarca insan var. Ama mevcut krediler çok yüksek. Bu krediler ne zaman düşecek noktasında bekleyiş hala hakim."
Memiş, faizlerdeki bu yüksek seyir ve yasal düzenleme beklentisi nedeniyle, bayramı takip eden haftalarda konut piyasasında yaprak kımıldamayacağını ve portföylerin beklemede kalacağını sözlerine ekledi.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.