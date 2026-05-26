Anasayfa Gündem Dünyada en çok et tüketen ülkeler açıklandı: Türkiye bakın kaçıncı sırada yer aldı

World Population Review tarafından paylaşılan son veriler, kişi başına düşen yıllık et tüketiminde bazı ülkelerin rekor seviyelere çıktığını ortaya koydu. Peki Türkiye bu sıralamada hangi basamakta yer alıyor?

Cemile Kurel
İşte dünyanın en fazla et tüketen ülkelerine dair merak edilen detaylar…

Uzmanlara göre kırmızı ve beyaz et tüketimindeki artış yalnızca beslenme tercihlerini değil, çevresel ve ekonomik dengeleri de doğrudan etkiliyor. Özellikle su kaynaklarının kullanımı, hayvancılıkta yem ihtiyacının büyümesi ve karbon emisyonlarındaki yükseliş, yüksek et tüketiminin en çok tartışılan sonuçları arasında gösteriliyor.

Açıklanan listede zirvede yer alan ülke ise dikkatleri üzerine çekti. Kişi başına düşen yıllık et tüketim miktarıyla öne çıkan ülke, dünya genelindeki tüketim alışkanlıklarının geldiği noktayı gözler önüne serdi.

İŞTE EN FAZLA ET YİYEN ÜLKELER! (KİŞİ BAŞI YILLIK KG)

İZLANDA

93.4 kg

HIRVATİSTAN

94.2 kg

BELARUS

94.5 kg

FRANSIZ POLİNEZYASI

96.2 kg

BREZİLYA

98.8 kg

PORTEKİZ

98.4 kg

İSPANYA

105.0 kg

SAMOA

105.0 kg

NAURU

108.0 kg

BAHAMAS

112.0 kg

AVUSTRALYA

113.0 kg

İSRAİL

113.0 kg

ARJANTİN

118.0 kg

MARSHALL ADALARI

123.0 kg

HONG KONG

123.0 kg

SAINT VINCENT VE GRENADİNLER

124.0 kg

MOĞOLİSTAN

132.0 kg

TONGA

148.0 kg

TÜRKİYE

46.8 kg

