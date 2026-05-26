İşte dünyanın en fazla et tüketen ülkelerine dair merak edilen detaylar…
Dünyada en çok et tüketen ülkeler açıklandı: Türkiye bakın kaçıncı sırada yer aldı
World Population Review tarafından paylaşılan son veriler, kişi başına düşen yıllık et tüketiminde bazı ülkelerin rekor seviyelere çıktığını ortaya koydu. Peki Türkiye bu sıralamada hangi basamakta yer alıyor?Derleyen: Cemile Kurel
Uzmanlara göre kırmızı ve beyaz et tüketimindeki artış yalnızca beslenme tercihlerini değil, çevresel ve ekonomik dengeleri de doğrudan etkiliyor. Özellikle su kaynaklarının kullanımı, hayvancılıkta yem ihtiyacının büyümesi ve karbon emisyonlarındaki yükseliş, yüksek et tüketiminin en çok tartışılan sonuçları arasında gösteriliyor.
Açıklanan listede zirvede yer alan ülke ise dikkatleri üzerine çekti. Kişi başına düşen yıllık et tüketim miktarıyla öne çıkan ülke, dünya genelindeki tüketim alışkanlıklarının geldiği noktayı gözler önüne serdi.
İŞTE EN FAZLA ET YİYEN ÜLKELER! (KİŞİ BAŞI YILLIK KG)
İZLANDA
93.4 kg
HIRVATİSTAN
94.2 kg
BELARUS
94.5 kg
FRANSIZ POLİNEZYASI
96.2 kg
BREZİLYA
98.8 kg
PORTEKİZ
98.4 kg
İSPANYA
105.0 kg
SAMOA
105.0 kg
NAURU
108.0 kg
BAHAMAS
112.0 kg
AVUSTRALYA
113.0 kg
İSRAİL
113.0 kg
ARJANTİN
118.0 kg
MARSHALL ADALARI
123.0 kg
HONG KONG
123.0 kg
SAINT VINCENT VE GRENADİNLER
124.0 kg
MOĞOLİSTAN
132.0 kg
TONGA
148.0 kg
TÜRKİYE
46.8 kg