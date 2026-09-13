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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Çorum FK'ye 5-1 mağlup olan Samsunspor'da alınan sonuçların ardından tepkiler yükseldi.

Geride kalan 5 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılarda, Çorum FK karşılaşmasının ardından bir taraftar ile Başkan Yüksel Yıldırım arasında sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir polemik yaşandı.

'1 VERDİYSE 11 ALDI'

Samsunsporlu bir taraftar, sosyal medya hesabından Yüksel Yıldırım ve kulübün yönetimine yönelik sert ifadelerin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Taraftarın paylaşımı şu şekilde:

"Samsunspor A.Ş'nin hisseleri Yüksel Yıldırım'ın. Samsunspor'un sahibi o değil. Samsunspor'u o kurmadı. Samsunspor'u Samsunspor o yapmadı. 1 verdiyse 11 aldı inkar ediyorsa HODRİ MEYDAN. Hesabı kitabı dökelim ortaya. SAMSUNSPOR'UN BİR SAHİBİ VAR ODA BİZİZ!!!!!!!"

YÜKSEL YILDIRIM'DAN TARAFTARA YANIT

Yüksel Yıldırım da söz konusu paylaşıma sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Taraftarı kulübe davet eden Yıldırım, hesapların karşılıklı olarak ortaya konulması çağrısında bulundu.

Yüksel Yıldırım'ın açıklaması şu şekilde:

"Bu akşam kulübe gel. Hesabı kitabını getir. Yapalım. Hesabı görelim. Sen de kurtul, ben de kurtulayım. Banka cüzdanını da getir ki taraftar paralı yeni bir Başkan görsün. Kulüp emin ellerde olsun. Sayende kulüp kapı kapı dilenmesin..."