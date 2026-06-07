Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaleci transferi yapacaklarınını ifade eden Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'den kiraladıkları İrfan Can Eğribayat ile yola devam etmeyeceklerini de belirtti.

YÜKSEL YILDIRIM: 'İRFAN CAN SAMSUNSPOR'UN VİZYONUNA UYMADI'

Yıldırım şunları söyledi:

"Kaleci alacağız. İrfan Can Eğribayat ile devam etmeme kararı aldık. Samsunspor'un vizyonuna uymadı maalesef. Hep şunu söylüyorum, yeteneklerinle Samsunspor'a gelirsin ama karakterinle kalırsın. Karakter çok önemli. Karakter konusunda uymayan oyuncularla biz çalışmayacağız.

'2 TÜRK OYUNCUYLA ANLAŞTIK'

Transferde yavaş gibi gözüküyoruz ama çok çalışıyoruz. 2 tane Türk oyuncu ile anlaştık. Belki önümüzdeki hafta açıklamalarını yaparız. Duruma göre karar vereceğiz. Belki bir hafta daha bekleyeceğiz. Bizim için önemli olan yurt dışından yapacağımız transferler."