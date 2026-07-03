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Muğla Valiliği İl Mahalli Çevre Kurulu, yaz aylarında artan gürültü şikâyetleri üzerine teknelerde yapılan müzik yayınlarına yönelik yeni karar aldı. Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği kapsamında yürürlüğe giren düzenlemeyle, Valilik tarafından belirlenen koordinatlar dışında kalan bölgelerde kıyıya 500 metreden daha yakın mesafede teknelerden müzik yayını yapılmasına izin verilmeyecek.

Ayrıca Limanlar Yönetmeliği kapsamındaki demirleme sahalarında ise teknelerden müzik yayını tamamen yasaklandı.

DÜZENLEME HANGİ BÖLGELERİ KAPSIYOR?

patronlardunyasi'nın haberine göre; Yeni uygulama, Muğla'nın en yoğun turizm destinasyonları arasında yer alan Bodrum, Marmaris, Datça, Fethiye, Göcek, Milas, Menteşe ve Ula ilçelerini kapsıyor.

Bodrum'da özellikle yaz aylarında yoğun tekne trafiğinin yaşandığı Gümüşlük, Yahşi, Akyarlar ve Pabuç Burnu da düzenleme kapsamına alındı.

Göcek-Dalaman bölgesinde ise Valilik tarafından belirlenen koordinatlar içinde kontrollü müzik yayınına izin verilirken, belirlenen iç ve dış sınırlar arasında kalan alanlarda müzik yayını yasaklandı.

AMAÇ GÜRÜLTÜYÜ AZALTMAK VE DOĞAL YAŞAMI KORUMAK

Muğla Valiliği, düzenlemenin turizm faaliyetlerini engellemeye yönelik olmadığını vurguladı.

Kararın temel amacının çevresel gürültüyü azaltmak, deniz ve kıyı ekosistemini korumak, aynı zamanda sahilde yaşayan vatandaşlar ile tatilcilerin huzurunu sağlamak olduğu belirtildi.

Özellikle yaz sezonunda aynı koyda çok sayıda teknenin yüksek sesle müzik yayını yapmasının yoğun şikâyetlere neden olduğu ifade edildi.

KURALLARA UYMAYANLARA 800 BİN TL'YE KADAR CEZA

Yeni düzenlemeye aykırı hareket eden tekneler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında idari işlem uygulanacak.

Yetkililer, özellikle ticari gezi tekneleri, mavi yolculuk tekneleri ve "party boat" olarak bilinen eğlence teknelerinde ihlalin durumuna göre uygulanacak idari para cezalarının 800 bin TL'ye kadar ulaşabileceğini açıkladı.

DENETİMLER YAZ BOYUNCA SÜRECEK

Valilik, denetimlerin yaz sezonu boyunca Sahil Güvenlik Komutanlığı, Liman Başkanlıkları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, kolluk kuvvetleri ve belediyelerin koordinasyonunda sürdürüleceğini bildirdi.

İhlal tespit edilmesi halinde müzik yayını durdurulabilecek, idari para cezası uygulanabilecek ve gerekli durumlarda teknenin faaliyetinin durdurulmasına yönelik yasal süreç başlatılabilecek.