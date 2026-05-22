YSK, CHP'nin mutlak butlan kararına itirazı sonrası olağanüstü toplandı. İtirazın değerlendirilmesi sonrası YSK CHP'nin başvurusunun reddine karar verdi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği "mutlak butlan" kararının ardından CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mehmet Hamidi Yakupoğlu, YSK'ye başvuruda bulundu.

Başvuruda, kararın "madden ve hukuken uygulanamaz" olduğu ifade edilerek, 2025 yılında yapılan olağanüstü kurultay ve kongreler sonucunda düzenlenen mazbataların geçerli olduğunun tespiti istendi.



YSK'DEN RET GELDİ

YSK, CHP yönetiminin partiye yönelik “mutlak butlan” ve görev devri kararına ilişkin itirazı üzerine bugün toplandı.

Kararı değerlendiren YSK, CHP'nin başvurusunu reddetti.

NE OLMUŞTU?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davası için "mutlak butlan" kararı verdi. Karara göre, CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olmasını sağlayan Özgür Özel ile yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimi yeniden göreve gelecek.

Karara ilişkin Yargıtay'a ve YSK'ye itiraz başvurusu yapıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 38. Olağan Kurultayı'nın mahkeme kararıyla iptal edilmesine ilişkin kararın ardından dün yaptığı açıklamada, "Tedbir kararının kaldırılmasını da içerecek şekilde itirazımızı Yargıtay'a yaptık. Yarın YSK'ya başvuracağız. Başvurularımızın en acil, en hızlı şekilde ele alınarak, YSK'nın kendisine münhasıran tanımlanan sorumluluk alanına sahip çıkmasını bekliyoruz. Yargıtay’ın tedbir kararını kaldırarak Türkiye’yi bir felaketten kurtarmasını bekliyoruz" demişti.