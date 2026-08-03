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Kaynak: AA

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini şekillendirecek Yüksek Askeri Şura (YAŞ), yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Şura toplantısında terfi, atama, emeklilik ve görev süresi uzatmalarına ilişkin önemli dosyalar değerlendirilecek.

Toplantı öncesinde YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst komuta yapısını ilgilendiren kararlar masaya yatırılacak.

ÜÇ İSİM İLK KEZ YAŞ'TA YER ALACAK

Bu yılki toplantıda Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, YAŞ üyesi olarak ilk kez toplantıya katılacak.

TERFİ, ATAMA VE EMEKLİLİK DOSYALARI GÖRÜŞÜLECEK

Şurada albaylıktan general ve amiralliğe yükselecek personelin yanı sıra bir üst rütbeye terfi edecek general ve amirallerin dosyaları ele alınacak. Kadrosuzluk ve yaş haddinden dolayı emekliye sevk edilmesi planlanan personel de değerlendirilecek.

Ayrıca kuvvet komutanlıklarında yapılabilecek olası görev değişikliklerinin de toplantının gündeminde yer alması bekleniyor.

Yüksek Askeri Şura'da alınacak kararlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.