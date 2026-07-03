Kaynak: İHA

Yozgat'ın Çekerek ilçesi Kayalar köyünde yaşayan vatandaşlar, yaz aylarının gelmesiyle evlerindeki halı, yolluk ve kilimleri temizlemek için kolları sıvadı. Evlerindeki halıları sırtlarında veya traktör yardımıyla taşıyan köy sakinleri, köy meydanında yer alan ve dağlardan gelen buz gibi doğal kaynak suyunun aktığı çeşmenin başına akın ediyor.

DOĞAL KAYNAK SUYU HALILARIN RENKLERİNİ KORUYOR

Yıkama esnasında toz ya da sıvı deterjan kullanan aileler, halılarını büyük bir titizlikle fırçalayarak temizliyor. Mineral açısından oldukça zengin olan doğal kaynak suyu, halıların derinlemesine temizlenmesini sağlarken aynı zamanda renklerinin de canlı kalmasına yardımcı oluyor. Yıkama işleminin ardından durulanan ve kurutulmaya bırakılan halılar, yeniden kullanılmak üzere evlerdeki yerini alıyor.

"HEM HALILARIMIZI YIKIYOR HEM PİKNİK YAPIYORUZ"

Köy sakinlerinden Abdullah Duran, havaların ısınmasıyla birlikte temizlik sürecinin başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Halı yıkamalarımız başladı. Havaların ısınmasıyla traktörümüzle buraya geldik, halılarımızı yıkamaya başladık. Eski usule göre temizliklerimizi yapıyoruz, pikniğimizi yapıyoruz. Hanımlara yardım ediyoruz. Sonrasında kurutacağız, halıları sereceğiz. Doğal yöntemlerimizle bu işleri beceriyoruz. Halılarımızı deterjanla güzelce yıkadık, traktöre yükleyeceğiz. Kuruttuktan sonra evimize götüreceğiz."