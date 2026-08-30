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Kaynak: İHA

Diyarbakır Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan bir adama otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.