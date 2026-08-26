İtalya, trafik güvenliğini artırmak ve dikkatsizlik kaynaklı kazaların önüne geçmek amacıyla yoldan karşıya geçerken telefon ekranına kilitlenen yayalara yönelik yeni bir ceza sistemine hazırlanıyor.

Ekim ayı ortasında onaylanması beklenen güncellenmiş Karayolları Trafik Kanunu taslağına göre, karşıdan karşıya geçerken cep telefonuyla ilgilenen yayalara 75 Euro'dan başlayan para cezaları kesilecek. Üstelik bu yasak yalnızca akıllı telefonlarla sınırlı kalmayıp tablet, dizüstü bilgisayar ve dijital kamera gibi dikkati dağıtabilecek diğer tüm elektronik cihazları da kapsıyor.

BAZI İSTİSNALAR VAR

Düzenlemenin temel amacı, ekranlara daldığı için aniden yola fırlayan yayalar yüzünden sürücülerin reaksiyon göstermek için yeterli zamanı bulamaması sorununu ortadan kaldırmak ve olası can kayıplarını önlemek. Bu yasal adımın, İtalyan mahkemelerinin daha önceki bazı trafik kazalarında dikkatsiz yayaları asli kusurlu bulduğu emsal kararların ardından gündeme gelmesi de dikkat çekiyor.

Öte yandan, yeni taslakta yayaların iletişim haklarını tamamen kısıtlamamak adına bazı istisnalara da yer veriliyor. Yayalar, acil durumlarda telefonlarını kullanabilecek ve cihazı ellerine almadıkları sürece "eller serbest" (hands-free) yöntemiyle görüşme yapabilecekler. Ayrıca, her iki kulakla da dış dünyadaki trafik seslerini ve kornaları rahatça duyabilmeleri şartıyla kulaklık takmalarına müsaade edilecek.

LİTVANYA'DA BENZER ÖNLEMLERİ ALMIŞTI

İtalya, dikkati dağınık yayalara karşı bu tür bir yaptırım uygulayan ilk Avrupa ülkesi değil. Litvanya da benzer güvenlik gerekçeleriyle 2018 yılında yoldan karşıya geçerken cep telefonu kullanan ya da dikkat dağıtıcı başka eylemlerde bulunan yayalara para cezası kesme uygulamasını yürürlüğe koymuştu.