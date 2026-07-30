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Kaynak: İHA

Erzurum'un Oltu ilçesinde üç gencin sergilediği duyarlı davranış, hem cüzdan sahibini hem de ilçe halkını duygulandırdı. Atatürk Caddesi üzerindeki 2. Köprü'de yerde buldukları cüzdanı hiç tereddüt etmeden polis ekiplerine teslim eden gençler, örnek vatandaşlıklarıyla takdir topladı.

İÇİNDE PARA VE ÇEYREK ALTIN VARDI

Oltulu gençler Oğuz Akyüz, Arel Efe Şen ve İsmail Aydınlık, yerde ağzı açık halde duran cüzdanı fark etti. İçerisinde para, çeyrek altın ve çeşitli değerli eşyalar bulunduğunu gören gençler, zaman kaybetmeden Oltu Polis Merkezi Amirliği'ne giderek cüzdanı teslim etti.

CÜZDANIN SAHİBİ 78 YAŞINDAKİ FATMA AKKAŞ ÇIKTI

Yapılan incelemede cüzdanın sahibinin Toprakkale Mahallesi'nde yaşayan 78 yaşındaki Fatma Akkaş olduğu belirlendi. Sabah saatlerinde komşusuyla alışveriş için ilçe merkezine gelen yaşlı kadın, bir kuyumcudan çeyrek altın satın aldıktan sonra dönüş yolunda içinde 3 çeyrek ve bir miktar Türk lirası olan cüzdanını fark etmeden 2. Köprü üzerinde düşürdü.

Mahallesine ulaştığında cüzdanının kaybolduğunu anlayan Fatma Akkaş, yeniden ilçe merkezine gelerek önce alışveriş yaptığı kuyumcuya uğradı. Ardından cüzdanın polis merkezine teslim edildiğini öğrenince büyük bir sevinç yaşadı.

HARÇLIĞI ÖNCE KABUL ETMEDİLER

Oltu Polis Merkezi Amirliği'ne giderek cüzdanını eksiksiz şekilde teslim alan Fatma Akkaş, kendisini bu mutluluğa kavuşturan gençlere teşekkür ederek hayır dualarında bulundu.

Duygulanan yaşlı kadın, gençlere harçlık vermek istedi. Ancak üç genç bu teklifi önce nazikçe geri çevirdi. Fatma Akkaş'ın ısrarı üzerine küçük Arel Efe Şen, sembolik olarak verilen 200 TL harçlığı kabul etti.

Oltu'da yaşanan bu örnek davranış, dürüstlüğün ve toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olarak vatandaşların takdirini kazandı.