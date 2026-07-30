Korkunç kazadan mucizevi şekilde kurtuldu

Ambulansı ve kazazedenin yakınını aradık. Allah’tan çocuğun sağlığında bir şey yoktu hatta sedyeye kendi bindi. Ya anne duası ya baba duası aldı, bu araçtan sağ bir şekilde çıktı. Bizde elimizden geleni yaptık, yardımcı olmaya çalıştık" dedi.