Yeniçağ Gazetesi
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Korkunç kazadan mucizevi şekilde kurtuldu

Sakarya’nın Erenler ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, ağaca çarparak ikiye bölündü. Adeta param parça olan otomobilden sürücü hafif yaralı olarak kurtarıldı.

Kaynak: İHA
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Korkunç kazadan mucizevi şekilde kurtuldu - Resim: 1

Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, sürücü hafif sıyrıklarla kurtuldu.

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Korkunç kazadan mucizevi şekilde kurtuldu - Resim: 2

D-650 karayolu Küpçüler Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda A.İ.Ç. idaresindeki 54 ABF 642 otomobil, kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil parçalanırken aracın bir kısmı ise yaklaşık 20 metre savruldu.

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Korkunç kazadan mucizevi şekilde kurtuldu - Resim: 3

Meydana gelen kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü tedbir gayesiyle hastaneye sevk edildi.

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Korkunç kazadan mucizevi şekilde kurtuldu - Resim: 4

"YA ANNE DUASI YA BABA DUASI ALDI, BU ARAÇTAN SAĞ BİR ŞEKİLDE ÇIKTI"

Otomobilin parçalanmasıyla neticelenen kazanın sesine mahalle sakinleri sokağa döküldü. Kazazedeye yardımcı olmaya çalışan Nuri Yaran isimli vatandaş ise, "Balkonda duruyordum bir ses duydum.

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Korkunç kazadan mucizevi şekilde kurtuldu - Resim: 5

Ben akan trafikte bir aracın tıra vurduğunu sandım ama baktığımda kaza yapan sürücü benimle konuşuyordu. Eve su getirmeye gittiğimde aracın diğer yarısını gördüm ve ben bu parçayı başka bir araç sandım.

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Korkunç kazadan mucizevi şekilde kurtuldu - Resim: 6

Ambulansı ve kazazedenin yakınını aradık. Allah’tan çocuğun sağlığında bir şey yoktu hatta sedyeye kendi bindi. Ya anne duası ya baba duası aldı, bu araçtan sağ bir şekilde çıktı. Bizde elimizden geleni yaptık, yardımcı olmaya çalıştık" dedi.

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