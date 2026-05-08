Geleneksel konut anlayışını reddeden Bruce Campbell, hurdaya ayrılmış eski bir yolcu uçağını sıra dışı bir eve dönüştürerek geri dönüşüm dünyasında çığır açtı. Emekli bir Boeing 727’yi ormanlık arazisine taşıyan Campbell, havacılık mühendisliğini modern yaşamla birleştirdi.

GÖVDESİ ZIRH, İÇERİSİ YUVA

Yolcu uçaklarının yüksek basınca, şiddetli rüzgarlara ve uç sıcaklıklara dayanacak şekilde üretilmiş olması, yapıyı doğa şartlarına karşı korunaklı bir kaleye dönüştürüyor. Campbell, projeye başlamadan önce uçağın parçalanması, ormanlık alana taşınması ve yeniden monte edilmesi süreçlerini kapsayan titiz bir planlama yürüttü.

Campbell, uçağı bir eve çevirirken onun "havacılık ruhunu" yok etmemeye büyük özen gösterdi. Uçağın kokpit bölümü, baş üstü bagaj dolapları ve bazı yolcu koltukları olduğu gibi bırakıldı. Eve girişler ise hâlâ uçağın kendi orijinal merdiven sistemi üzerinden yapılıyor. Uçağın devasa gövdesi içine; mutfak, konforlu bir yatak alanı, işlevsel bir duş sistemi ve tam donanımlı elektrik altyapısı entegre edildi. İç mekanda uçak atmosferini bozmayan minimal ve fonksiyonel bir dekorasyon tercih edildi.