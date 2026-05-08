Rutubet ve kötü kokuya karşı doğal çözüm: Bir tutam serpenler sonuca inanamıyor

Evlerde zamanla oluşan rutubet kokusu ve nem hissi, özellikle uzun süre kaldırılmayan halılarda ciddi bir probleme dönüşebiliyor.

Cemile Kurel
Son dönemde yeniden gündeme gelen pratik bir yöntem ise bu soruna doğal bir çözüm sunuyor.

Halının altına ince miktarda tuz serpmeye dayanan eski yöntem, kötü kokuların azalmasına yardımcı olurken halının kaymasını da önleyebiliyor.

Uzmanlara göre tuzun en dikkat çekici özelliği, ortamdaki fazla nemi çekebilmesi. “Higroskopik” olarak adlandırılan bu özellik sayesinde tuz, halının altında biriken nemin azalmasına katkı sağlıyor ve ortamın daha kuru kalmasına destek oluyor. Böylece evin içine yayılan ağır rutubet kokusu da zamanla hafifliyor.

Özellikle parke, laminat ve fayans gibi kaygan zeminlerde kullanılan bu yöntem, yalnızca kötü kokular için değil güvenlik açısından da avantaj sağlıyor.

Halının altına serpiştirilen ince tuz tabakası, halının hareket etmesini azaltarak kaymaları minimum seviyeye indirebiliyor. Bu yönüyle doğal bir kaydırmaz etkisi oluşturduğu belirtiliyor.

Sosyal medyada da sık sık paylaşılan bu pratik yöntem, zahmetsiz ve ekonomik olması nedeniyle birçok kişi tarafından tercih edilmeye başladı. Ancak uzmanlar, uygulama sırasında ölçünün kaçırılmaması gerektiğini özellikle vurguluyor.

Aşırı miktarda kullanılan tuzun zamanla zeminde iz bırakabileceği ya da halının alt dokusuna zarar verebileceği ifade ediliyor. Bu nedenle yöntemin ince bir tabaka halinde uygulanması ve belirli aralıklarla temizlik yapılması öneriliyor.

