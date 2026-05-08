Dava, İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde saat 11.00’de görülecek. Mahkemenin bugün kararını açıklaması bekleniyordu. Mahkeme tarafından açılan davada Matiz beraat etti.

Gazeteci Merve Tokaz tarafından aktarılan bilgilere göre, davada şikayetçi taraf Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı oldu. Savcı, önceki duruşmada sunduğu esas hakkındaki mütalaasında, şarkı sözlerinde “cinsel çağrışım içeren metaforlar ve betimlemeler” bulunduğunu savunarak içeriğin genel ahlaka aykırı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Hazırlanan iddianamede, Mabel Matiz’in “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” suçlaması kapsamında cezalandırılması talep ediliyor.