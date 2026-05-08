Hassanal Bolkiah, altın detaylarla donatılan “uçan saray”ı olarak bilinen Boeing 747-400 ile Cebu kentine indi. Pilot koltuğunda bizzat kendisinin olması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Böyle şatafat görülmedi: Milyarder Sultan altın kaplama uçağıyla şov yaptı
Dünyanın en varlıklı liderleri arasında gösterilen Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah, milyonlarca dolarlık “uçan sarayı”nı bu kez kendisi kullandı. Altın kaplamalarıyla dikkat çeken Boeing 747-400 uçağının Cebu’ya yaptığı iniş, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.Derleyen: Sinan Başhan
PİLOT KOLTUĞUNA KENDİSİ GEÇTİ
Sıra dışı yaşam tarzı ve dev servetiyle tanınan Sultan Bolkiah, devlet filosundaki dev Boeing 747’yi bu kez bizzat kullanarak Cebu Havalimanı’na indirdi.
Karşılamada protokol heyeti hazır bulunurken, Sultan’ın uzun yıllardır aktif uçuş deneyimine sahip olduğu ve zaman zaman kendi uçaklarının kontrolünü üstlendiği ifade edildi.
Ancak bu ziyarette gündem olan yalnızca uçağı kullanması değil, kullandığı “uçan saray”ın ihtişamıydı.
SERVETİ MİLYARLARCA DOLAR
Bir dönem dünyanın en zengin insanı olarak anılan Sultan Hassanal Bolkiah’ın servetinin 20 ila 40 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. Petrol gelirleri sayesinde kurduğu lüks yaşamla bilinen Sultan’ın, dünyanın en büyük özel otomobil koleksiyonlarından birine sahip olduğu belirtiliyor.
Koleksiyonunda 7 binden fazla araç bulunduğu, yüzlerce Rolls-Royce modelinin yanı sıra 24 ayar altın kaplamalı özel üretim otomobillerin de yer aldığı konuşuluyor.
UÇAN SARAY OLARAK BİLİNİYOR
Sultan’ın en dikkat çekici tutkularından biri ise havacılık. “Uçan Saray” adıyla bilinen özel Boeing 747-400, dünyanın en pahalı ve en lüks özel uçakları arasında gösteriliyor.
Uçağın satın alma ve özel tasarım süreci için yüz milyonlarca dolarlık harcama yapıldığı öne sürülüyor.
HER YER ALTIN DETAYLARLA DONATILDI
Uçağın iç tasarımında altın kaplamalar, kristal süslemeler, özel halılar ve değerli ahşap işçiliklerinin kullanıldığı belirtiliyor. Dev uçakta uzaktan kontrol edilebilen özel ofis, toplantı salonu, yatak odası, özel banyolar, lüks oturma alanları ve gösterişli yemek salonlarının bulunduğu ifade ediliyor. En çok dikkat çeken ayrıntılar arasında ise altın kaplamalı lavabo ve banyo ekipmanları yer alıyor.
EKSTRA YAKIT TANKLARIYLA DONALTILDI
Yaklaşık 416 yolcu kapasitesine sahip Boeing 747-400’ün, Sultan için adeta gökyüzünde bir saraya dönüştürüldüğü belirtiliyor. Ekstra yakıt tankları sayesinde uçağın menzilinin 15 bin kilometrenin üzerine çıktığı ifade ediliyor.
Brunei Sultanı’nın filosunda ayrıca Boeing 767, Airbus A340 ve Sikorsky helikopterlerin de bulunduğu belirtilirken, “Uçan Saray”ın özellikle uzun uluslararası yolculuklarda en sık tercih edilen uçak olduğu kaydediliyor. Cebu’daki iniş görüntüleri ise sosyal medyada kısa sürede viral hale geldi.