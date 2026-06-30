Altın fiyatlarındaki düşüş sürerken, teknik analizde "ölümcül kesişme" (death cross) olarak adlandırılan sinyal yatırımcıların dikkatini çekiyor.
Uzman ekonomist gram altının ulaşacağı seviyeyi açıkladı
Altın fiyatlarında yaşanan düşüşle birlikte piyasada “ölümcül kesişme” sinyali gündeme gelirken, Ekonomist Prof. Dr. Ali Hepşen teknik göstergelerin tek başına belirleyici olmadığını belirtti. Hepşen, ons ve gram altın için 2026 yılına ilişkin kritik destek ve zirve seviyelerini açıkladı.Kaynak: Diğer
Mart ayında ons altının 4 bin dolar seviyesine ulaşacağını öngören Ekonomist Prof. Dr. Ali Hepşen, TGRT Haber Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a yaptığı açıklamada, teknik göstergelerin tek başına satış sinyali olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.
Hepşen, ölümcül kesişmenin kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli ortalamayı aşağı yönlü kesmesi anlamına geldiğini belirterek, bunun orta vadede zayıflama sinyali olarak görüldüğünü ifade etti.
Ancak altın fiyatlarında asıl belirleyici unsurların teknik göstergelerden ziyade Fed'in faiz politikası, ABD tahvil faizleri, dolar endeksi, merkez bankalarının altın alımları ve jeopolitik gelişmeler olduğunu vurguladı.
GRAM ALTINDA KRİTİK DESTEK SEVİYESİ
Altındaki geri çekilmelerin uzun vadeli yükseliş trendini bozmadığını, bunun sağlıklı bir düzeltme süreci olduğunu belirten Hepşen, 2026 yılı için ons altında 3.700-3.900 dolar, gram altında ise 4.800-5.000 TL bandını önemli destek bölgesi olarak gördüğünü söyledi.
Bu seviyelerin altına inilmesinin ancak Fed'in beklenenden daha şahin bir politika izlemesi, doların güçlü şekilde değer kazanması ve jeopolitik risklerin aynı anda azalması gibi olağanüstü koşullarda mümkün olabileceğini ifade etti.
YIL SONU BEKLENTİSİ: ZİRVE TAHMİNİ PAYLAŞILDI
Prof. Dr. Ali Hepşen, baz senaryosunda 2026 yıl sonu için ons altında 4.500-4.800 dolar, gram altında ise 5.700-6.300 TL bandını makul bulduğunu dile getirdi.
Jeopolitik risklerin artması, merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi ve Fed'in beklenenden daha hızlı faiz indirimine gitmesi halinde ise ons altında 5.500 doların üzerindeki seviyelerin de görülebileceğini belirten Hepşen, böyle bir senaryoda gram altının da baz beklentilerin üzerine çıkabileceğini söyledi.
Hepşen, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen altının uzun vadede enflasyona, küresel belirsizliklere ve jeopolitik risklere karşı yatırımcıların portföylerinde önemli bir güvenli liman olmayı sürdüreceğini ifade etti.