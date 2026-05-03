Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 FB 5349 plakalı Muş Yolu Turizm’e ait yolcu otobüsü, Malatya-Adıyaman kara yolu Polatdere Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu ve şarampole yuvarlandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk etti.

Yetkililer, kazaya ilişkin inceleme başlatıldığını bildirirken, olayın nedenine ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi.