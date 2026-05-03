Konut kredisi faizleri mayıs ayında uçtu: İşte en düşük oranı veren iki banka
2 milyon TL’lik 60 ay vadeli konut kredilerinde faiz yarışı kızıştı. yüzde 2,70 ile en düşük oran öne çıkarken, toplam geri ödeme 4,08 milyon TL’den başlayıp 4,82 milyon TL’ye kadar yükseliyor.Derleyen: Züleyha Öncü
İşte banka banka güncel faiz oranları;
Halkbank (Hesaplı Evim Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 2,70
Aylık Taksit: 67.686 TL
Toplam Ödeme: 4.082.710 TL
Akbank (İlk Evim Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 2,79
Aylık Taksit: 69.046 TL
Toplam Ödeme: 4.167.384 TL
VakıfBank (SarıPanjur Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 2,99
Aylık Taksit: 72.111 TL
Toplam Ödeme: 4.346.670 TL
Garanti BBVA (Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,00
Aylık Taksit: 72.266 TL
Toplam Ödeme: 4.382.555 TL
Ziraat Bankası (Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,19
Aylık Taksit: 75.233 TL
Toplam Ödeme: 4.535.524 TL
TEB (Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,21
Aylık Taksit: 75.548 TL
Toplam Ödeme: 4.554.494 TL
ING (Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,49
Aylık Taksit: 80.016 TL
Toplam Ödeme: 4.822.568 TL
NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.