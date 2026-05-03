Konut kredisi faizleri mayıs ayında uçtu: İşte en düşük oranı veren iki banka

2 milyon TL’lik 60 ay vadeli konut kredilerinde faiz yarışı kızıştı. yüzde 2,70 ile en düşük oran öne çıkarken, toplam geri ödeme 4,08 milyon TL’den başlayıp 4,82 milyon TL’ye kadar yükseliyor.

Konut kredisi faizlerinde bankalar arasındaki makas açılırken, 2 milyon TL’lik 60 ay vadeli finansmanda en düşük oran yüzde 2,70 olurken, toplam geri ödeme tutarları 700 bin TL’ye varan fark oluşturdu.

İşte banka banka güncel faiz oranları;

Halkbank (Hesaplı Evim Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 2,70

Aylık Taksit: 67.686 TL

Toplam Ödeme: 4.082.710 TL

Akbank (İlk Evim Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 2,79

Aylık Taksit: 69.046 TL

Toplam Ödeme: 4.167.384 TL

VakıfBank (SarıPanjur Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 2,99

Aylık Taksit: 72.111 TL

Toplam Ödeme: 4.346.670 TL

Garanti BBVA (Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,00

Aylık Taksit: 72.266 TL

Toplam Ödeme: 4.382.555 TL

Ziraat Bankası (Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,19

Aylık Taksit: 75.233 TL

Toplam Ödeme: 4.535.524 TL

TEB (Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,21

Aylık Taksit: 75.548 TL

Toplam Ödeme: 4.554.494 TL

ING (Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,49

Aylık Taksit: 80.016 TL

Toplam Ödeme: 4.822.568 TL

NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

