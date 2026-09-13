Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Davul zurna sesi yerini çığlıklara bıraktı: Gelin alırken ortalık savaş alanına döndü

Davul zurna sesi yerini çığlıklara bıraktı: Gelin alırken ortalık savaş alanına döndü

Sultangazi’de düğün öncesi gelin alma sırasında ortalık meydana savaşına döndü. Davul zurnanın sesi çığlıklara karıştı. Tekmelerin ve yumrukların havada uçuştuğu düğünde polis devreye girdi. Biber gazı müdahale ederek kavgayı bastırdı.

Kaynak: DHA
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Davul zurna sesi yerini çığlıklara bıraktı: Gelin alırken ortalık savaş alanına döndü - Resim: 1

Sultangazi’de düğün öncesi gelin alma sırasında çıkan kavgaya, polis ekipleri müdahale etti. Kavga sırasında bir kişinin karşı tarafa uçarak tekme attığı anlar cep telefonu kameralarına yansırken tarafları ayırmakta güçlük çeken polis ekipleri biber gazı kullandı.

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Davul zurna sesi yerini çığlıklara bıraktı: Gelin alırken ortalık savaş alanına döndü - Resim: 2

Sultançiftliği Mahallesi 14. Sokak’ta meydana geldi. Düğün öncesi gelin alma merasimi sırasında henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında kavga çıktı.

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Davul zurna sesi yerini çığlıklara bıraktı: Gelin alırken ortalık savaş alanına döndü - Resim: 3

Tarafların birbirine girdiği kavga büyüyünce çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Davul zurna sesi yerini çığlıklara bıraktı: Gelin alırken ortalık savaş alanına döndü - Resim: 4

Kavga sırasında bir kişinin karşı tarafa uçarak tekme attığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis ekipleri tarafları ayırmak için müdahalede bulunurken, kavganın devam etmesi üzerine biber gazı kullandı.

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Davul zurna sesi yerini çığlıklara bıraktı: Gelin alırken ortalık savaş alanına döndü - Resim: 5

Taraflar arasındaki kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Davul zurna sesi yerini çığlıklara bıraktı: Gelin alırken ortalık savaş alanına döndü - Resim: 6
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Davul zurna sesi yerini çığlıklara bıraktı: Gelin alırken ortalık savaş alanına döndü - Resim: 7
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