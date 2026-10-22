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Kaynak: DHA

Bolu-Mudurnu kara yolunun Akkayalar mevkisinde seyir halinde olan bir vatandaş, yol kenarında hareketsiz duran ceylanı fark ederek aracını durdurdu. Durumu derhal yetkililere bildiren vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri sevk edildi.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN DOĞAYA SALINACAK

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaralı ceylanı güvenli şekilde teslim alarak ilk müdahale ve tedavi için veteriner hekime götürdü. Sağlık durumunun takip edildiği öğrenilen ceylanın, tedavi sürecinin ardından yeniden doğal ortamına salınacağı bildirildi.