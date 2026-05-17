Ülkede derinleşen ekonomik kriz on milyonlarca yurttaşı sosyal yardıma muhtaç hale getirirken, merkezi yönetim bütçesindeki "Yoksullukla Mücadele" harcamalarında rekor kırıldı. BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre ekonomik krizin tırmandığı 2025 yılında bu kalemden yapılan kamu harcaması 359 milyar 184 milyon 113 bin TL olarak gerçekleşmişti.

AK Parti'nin sosyal yardım vurgusuyla sunduğu harcamalar 2026 yılında da hız kesmedi. Yılın ilk 4 ayında yoksullukla mücadele kapsamında kullanılan toplam kaynak 145 milyar 25 milyon 317 bin TL’ye ulaştı. 2026 bütçesinin aylara göre dağılımı ise şöyle şekillendi:

Ocak'ta 28 milyar 141 milyon TL,

Şubat'ta 34 milyar 413 milyon TL,

Mart'ta 39 milyar 901 milyon TL

ve rekor kıran Nisan ayında 42 milyar 568 milyon TL.

Saray’da hazırlanan ekonomi politikalarının faturası bütçedeki devasa artışla da gözler önüne serildi. 2021 yılında 50 milyar 781 milyon 566 bin TL olan harcama tutarı; 2022'de 55 milyar 171 milyon 122 bin TL'ye, 2023'te 97 milyar 181 milyon 711 bin TL'ye, 2024'te ise 166 milyar 378 milyon 738 bin TL'ye yükseldi.

Yardıma muhtaçlığın ulaştığı boyut, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Gelir Tamamlayıcı Destek Sistemi’ne yönelik öngörülerine de yansıdı. Bakanlık çalışmasına göre, 2026 yılında 3 milyon 600 bin hanenin Gelir Tamamlayıcı Asgari Destek Sistemi’ne dahil edilmesi planlanıyor. TÜİK’in bir haneyi 4 kişi kabul eden hesaplamasına göre bu veri, 2026 yılında 14 milyon 400 bin yurttaşın yaşadığı haneye asgari ücretin altında bir gelir girdiğini tescilliyor.