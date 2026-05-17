Honda merakla beklenen modelini Türkiye’de üretecek

Öyle ki bu hamleyle Hyundai Assan, Togg'un ardından Türkiye'de elektrikli otomobil seri üretimi yapan ikinci marka unvanını alacak. Yabancı üreticiler arasında ise bu bir ilk. Ağustos ayında hattan inmeye başlaması planlanan Ioniq 3, sadece iç pazar için değil, İzmit'ten 40'tan fazla ülkeye ihraç edilmek üzere bantlara çıkıyor. Pratikte bu, yerli sanayi için ciddi bir katma değer ve otomotiv ihracatında yeni bir soluk demek.