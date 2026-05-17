Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi’ne (NOAA) bağlı İklim Tahmin Merkezi, El Nino’nun zirveye ulaştığında “çok güçlü” seviyeye çıkma ihtimalini yüzde 66 olarak açıkladı.
Süper El Nino yolda! Aşırı sıcaklar geliyor, rekorlar altüst olabilir
NOAA’nın açıklamalarına göre Pasifik Okyanusu’nda hızla güçlenen “Süper El Nino”, küresel sıcaklık rekorlarını beraberinde getirebilir. Uzmanlar; kuraklık, sel, orman yangınları ve aşırı hava olaylarının dünya genelinde etkisini artırabileceği konusunda uyarıyor.Derleyen: Alper Talha Şimşek
Pasifik Okyanusu’nun ekvator kuşağındaki deniz suyu sıcaklıklarının ortalamanın 2 santigrat derece üzerine çıkmasıyla tetiklenen bu küresel iklim döngüsü, dünya genelindeki rüzgar sistemlerini değiştirerek zincirleme hava olaylarına yol açıyor.
Uzmanlar, okyanusun derinliklerinde biriken büyük sıcak su kütlesinin yüzeye doğru ilerlediğini belirtiyor. Bu durumun, El Nino’nun kış aylarında da etkisini sürdürme ihtimalini yüzde 96’ya çıkardığı ifade ediliyor.
REKOR SICAKLIKLAR BEKLENİYOR
Hızla güçlenen El Nino dalgasının, küresel iklim değişikliğinin etkilerini daha da artırarak dünya genelinde sıcaklık rekorlarının kırılmasına neden olabileceği belirtiliyor.
Benzer ölçekte bir “Süper El Nino” en son 2015-2016 yıllarında yaşanmış ve dünyanın birçok bölgesinde aşırı sıcaklıklar görülmüştü.
ASİMETRİK HAVA OLAYLARI KAPIDA
Uzmanlara göre Süper El Nino, dünya genelinde dengesiz ve aşırı hava olaylarını beraberinde getirecek.
Bazı bölgelerde şiddetli kuraklık ve orman yangınları beklenirken, bazı bölgeler ise sel felaketleriyle karşı karşıya kalacak.
Yaz aylarında Hindistan ve Güneydoğu Asya’da muson yağışlarının azalması öngörülürken, Karayipler ve Güney Afrika’da kuraklık riskinin artacağı tahmin ediliyor.
Kuzey Amerika’da daha ılıman bir kış yaşanması beklenirken, Atlantik Okyanusu’ndaki kasırga sezonunun baskılanabileceği belirtiliyor.
Ancak uzmanlar, Pasifik Okyanusu’ndaki fırtına hareketliliğinin artabileceğini ve bunun küresel tarım, su kaynakları ile enerji altyapıları üzerinde ciddi baskı oluşturabileceğini vurguluyor.
EL NİNO VE LA NİNA NEDİR?
El Nino ve karşıtı olan La Nina, “El Nino Güney Salınımı” (ENSO) adı verilen doğal iklim olayının iki zıt evresi olarak tanımlanıyor.
Bu süreçte tropikal doğu Pasifik ve Büyük Okyanus’un orta kesimlerindeki deniz yüzeyi sıcaklıkları belirleyici oluyor.
El Nino dönemlerinde okyanus suları normalden daha sıcak olurken, La Nina dönemlerinde daha soğuk hale geliyor.
Bu doğa olayları genellikle 2 ila 7 yılda bir meydana geliyor ve ortalama 9-12 ay boyunca etkisini sürdürüyor.
Temmuz 2024’ten bu yana etkili olan La Nina’nın ise yakın dönemde sona erdiği ve Pasifik’teki koşulların yeniden nötr seviyeye döndüğü ifade ediliyor.