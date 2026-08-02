Kaynak: ANKA

Artan enflasyon ve gitgide daha da derinleşen ekonomik kriz, vatandaşları ağır bir geçim mücadelesinin içine sürükledi. Özellikle asgari ücretli ve emekliler, kendilerini acımasız bir geçim savaşının içinde bulurken Adana’nın Kozan ilçesinde, emekliler maaşları yetmediği için ek iş yapmak zorunda kaldıklarını anlatarak isyan etti.

“EMEKLİNİN SONU KARA TOPRAK”

Çay ocağında çalışan bir emekli, "Emekliyim maaşım yetmiyor, çaycılık yapıyorum ek iş olarak. İki gün çalışıyorum zaten burada, yetmiyor. Emeklinin sonu kara toprak, sonu kötü. Sürünecek ölecek işte" ifadelerine yer verdi.

“ÖLÜN NEREYE GİDERSENİZ GİDİN DİYORLAR”

Pazarda hamallık yapan başka bir emekli ise, "Maaşım yetmiyor, ek işe bakıyoruz bulduğumuz yerde çalışıyoruz, hamallık yapıyoruz. Mecbur çalışmak zorundayız. Üç tane çocuğumuz var, Sayın Recep Tayyip Erdoğan bey reisimiz 'üç çocuk' dedi, üç çocuk yaptık fakat geçinemiyoruz. Çocukları besleyemiyoruz, çocuklar evlilik çağına geldi evlendiremiyoruz. Neyden dolayı? Yokluktan dolayı” sözlerini sarf etti.

“Emeklilerin durumu ne olacak nereye gidecek bilmiyorum” diyen emekli, “Biz ölelim, gelirimiz yok yani. Adam orta gelirli yüksek gelirli diye ayırdı. Dar gelirlileri unuttular. Ölün gidin nereye giderseniz gidin diyorlar." İfadelerini kullandı.

“MAAŞLAR YETMİYOR, EK İŞE DEVAM”

Ek iş olarak börekçilik yapan bir emekli ise "Emekliyiz, maaşlar yetmiyor. Maaş yeter mi, ek işle devam. Börek yapıyoruz, yeter mi yetmez tabii ki yapacak bir şey yok. Hanımla beraber devam" dedi.