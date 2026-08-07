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Kaynak: AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2), 9 Ağustos Pazar günü 81 ilde eş zamanlı olarak yapılacak.

ÖSYM'nin açıklamasına göre sınav, 87 sınav merkezinde, 300 bina ve 4 bin 165 salonda gerçekleştirilecek. Adaylar saat 10.15'te başlayacak sınavda 180 dakika boyunca 80 soruyu yanıtlayacak. Ek süre hakkı bulunan adaylara ise 30 dakika ilave süre verilecek.

KİMLİK SORUNU YAŞAYANLAR İÇİN NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK

Kimlik kartını kaybeden veya kimlik belgesinde fotoğraf ya da T.C. kimlik numarası bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü hizmet verecek.

Sınava giriş belgeleri ise ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açıldı.

SONUÇLAR 26 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK

YÖKDİL/2 sonuçları 26 Ağustos'ta ilan edilecek. Sınav sonuçları, yükseköğretim kurumları ve ilgili kamu kurumlarının yabancı dil şartının karşılanmasında kullanılabilecek.

Sonuçlar lisansüstü eğitim ve yabancı dil hazırlık muafiyetinde 5 yıl geçerli olurken, öğretim elemanı kadroları ile doçentlik başvurularında ise süresiz olarak kullanılabilecek.

104 BİN 529 ADAY SINAVA GİRECEK

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınava toplam 104 bin 529 adayın başvurduğunu açıkladı. Adayların 100 bin 774'ü İngilizce, 2 bin 545'i Arapça, 822'si Almanca ve 388'i Fransızca oturumlarına katılacak.

Alan bazında ise 41 bin 952 aday sağlık bilimleri, 34 bin 959 aday sosyal bilimler ve 27 bin 618 aday fen bilimleri alanında sınava girecek.

Ersoy ayrıca, 339 engelli aday için uygun sınav ortamının hazırlandığını, 746 şehit ve gazi yakınının sınav ücretinden muaf tutulduğunu ve ceza infaz kurumlarında bulunan 109 adayın da 43 farklı sınav binasında YÖKDİL/2'ye katılacağını belirtti.