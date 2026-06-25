Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim gündemi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

TRT Haber’de açıklamalarda bulunan Tekin, OECD Direktörü’nün Türkiye ziyareti sırasında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne yönelik övgü dolu ifadeler kullandığını belirtti. Tekin ayrıca okullarda güvenlik uygulamalarından özel okul ücretlerine, sınav süreçlerinden eğitim politikalarına kadar birçok başlıkta açıklamalarda bulundu.

OECD’DEN MAARİF MODELİNE ÖVGÜ

Bakan Tekin, OECD Direktörü’nün Türkiye ziyareti esnasında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni olumlu değerlendirdiğini belirtti. Eğitimde yürütülen çalışmaların uluslararası platformlarda paylaşıldığını belirten Tekin, modelin dikkat çektiğini söyledi.



“NİTELİĞE ODAKLANDIK” VURGUSU

Eğitim öğretim senesini değerlendiren Tekin, Türkiye’de 18 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bini aşkın öğretmen ve 75 binden fazla okul bulunduğunu hatırlattı. Eğitim sürecinin yoğun bir yıl olarak geçtiğini belirten Tekin, bu dönemde özellikle eğitimin niteliğine odaklandıklarını ifade etti.



SINAV VE ORGANİZASYON SÜREÇLERİ

8. sınıflar ve sınav süreçlerine ilişkin bilgiler de paylaşan Tekin, geniş kapsamlı bir organizasyon yürütüldüğünü söyledi. Sınav süreçlerinde yapılan düzenlemelerle birlikte bazı yeniliklerin hayata geçirildiğini belirtti.

OKULLARDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTACAK

Bakan Tekin, okullarda güvenliğe ilişkin yeni adımlar atılacağını açıkladı. İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon içinde çalışmalar yürütüldüğünü belirten Tekin, risk taşıyan okullarda polis devriyeleri ve kamera sistemlerinin güçlendirilmesi gibi uygulamaların hayata geçirildiğini söyledi. Kamera sistemlerinin emniyet birimleriyle entegre edileceğini de ifade etti.

“SINAV SİSTEMİ DEĞİŞMİYOR”

Tekin, sınav sistemine ilişkin değişiklik iddialarına da açıklık getirdi. Sınav sisteminde bir değişiklik olmadığını belirten Tekin, yeni müfredata uygun soru havuzunun oluşturulduğunu söyledi.

DİLİM PLATFORMU VE DİJİTAL EĞİTİM

Bakan Tekin, yabancı dil öğrenimine yönelik geliştirilen “DİLİM” platformuna da değindi. Yapay zekâ destekli uygulamanın kısa sürede yoğun ilgi gördüğünü belirterek, dijital eğitim araçlarının önemine dikkat çekti.