Bu araba Sakarya'da üretilip tarih yazdı: Toyota’nın o otomobili dünyayı fethetti

Türkiye otomotiv sanayisi için de stratejik bir öneme sahip olan Toyota C-HR, markanın Sakarya'daki üretim tesislerinde banttan indirilerek uluslararası pazarlara ihraç ediliyor. Türkiye'de satışa sunulduğu 2016 yılından bu yana yaklaşık 71 bin adetlik satış rakamına ulaşan araç, yerli pazarda da yoğun ilgi görüyor.