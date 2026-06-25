Bu araba Sakarya'da üretilip tarih yazdı: Toyota’nın o otomobili dünyayı fethetti

Otomotiv dünyasının önde gelen üreticilerinden Toyota'nın ilk kez 2016 yılında yollara çıkardığı Toyota C-HR modeli, pazardaki 10. yılını büyük bir ticari başarıyla geride bıraktı. Özgün tasarımı ve yenilikçi teknolojileriyle dikkat çeken model, geride kalan süreçte markanın küresel ölçekteki en güçlü kozlarından biri haline geldi.
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Toyota'nın iddialı tasarımı ve hibrit teknolojisiyle öne çıkan Toyota C-HR modeli, pazardaki 10 yıllık sürecinde dünya genelinde 2,1 milyon adetlik satış başarısı yakaladı. Türkiye'de de üretilen model, küresel pazarlardaki güçlü yükselişini sürdürüyor.Kaynak: AA
Coupe tarzı çizgileriyle segmentinde fark yaratan Toyota C-HR, dünya genelinde 2,1 milyon adetlik satış barajını aşarken, bu satışların 1,2 milyon adetten fazlası Avrupa pazarında gerçekleşti. Araç, Avrupa genelinde kendi sınıfında ortalama yüzde 7,7'lik bir pazar payı elde etmeyi başardı.
Şirket verilerine göre, kullanıcıların yarısından fazlası bu modeli estetik tasarımı nedeniyle tercih etti. Model, markaya yeni müşteriler kazandırma konusunda da önemli bir rol oynadı; nitekim veriler, alıcıların yüzde 67'sinin ilk kez bir Toyota modeli satın aldığını gösteriyor.
Türkiye otomotiv sanayisi için de stratejik bir öneme sahip olan Toyota C-HR, markanın Sakarya'daki üretim tesislerinde banttan indirilerek uluslararası pazarlara ihraç ediliyor. Türkiye'de satışa sunulduğu 2016 yılından bu yana yaklaşık 71 bin adetlik satış rakamına ulaşan araç, yerli pazarda da yoğun ilgi görüyor.
Modelin yeni nesil hibrit versiyonu olan Toyota C-HR Hybrid, Türkiye pazarında yılın ilk 5 ayında 12 bin 451 adetlik satış performansına imza attı.
İkinci nesli 2023 yılında tanıtılan Toyota C-HR Hybrid, tam hibrit ve şarj edilebilir (plug-in) hibrit olmak üzere iki farklı motor alternatifiyle üretiliyor. Dijital kokpiti ve kişiselleştirilebilir sürüş deneyimiyle yenilenen model, Euro NCAP tarafından gerçekleştirilen zorlu çarpışma testlerinden de 5 yıldız alarak güvenliğini tescilledi.
Araç, Türkiye'de Flame, Passion, Passion X-Sport ve GR SPORT olmak üzere dört farklı donanım seçeneğiyle tüketicilerle buluşuyor. Güç tarafında ise 140 HP güç üreten 5. nesil 1,8 litrelik verimli bir hibrit motor görev yapıyor.
Toyota C-HR Hybrid kullanıcıları, markanın Garanti ON programından da faydalanabiliyor. Periyodik bakımlarını yetkili servislerde yaptıran araç sahipleri, gerekli kriterleri karşılamaları durumunda araçlarını 10 yaş veya 160 bin kilometreye ulaşana kadar ücretsiz olarak garanti kapsamı altında tutabiliyor.