Türkiye'de tarımsal girdilerin ve lojistik maliyetlerinin zirve yaptığı bir dönemde, hayvancılığın en temel kaba yem ihtiyacı olan saman balyalarında hummalı ve tehlikeli bir mesai süreci başladı. Kırklareli'nin Kızılcıkdere köyünde buğday ve arpa hasadının ardından tarlalarda kalan saplar, büyük emeklerle saman balyasına dönüştürülüyor. Yağışların bu yıl iyi gitmesi sebebiyle dekar başına 13-14 balyaya kadar çıkan devasa bir verimlilik yaşanırken, tarladaki işçilik maliyetleri ve nakliye fiyatları dudak uçuklatıyor.
Bir günde 13 bin TL kazanıyorlar: Günde 500 tane taşıyorlar
Hububat hasadının tamamlanmasıyla birlikte hayvancılık sektörünün olmazsa olmaz can damarı olan saman balyası mesaisi Kırklareli ovalarında başladı. Günde 500 ila 600 balya taşıyan işçilerin günlük kazancı ise dudak uçuklatıyor. işte detaylar...Kaynak: İHA
"Tarlada 70 Lira Olan Balya, Adrese Teslimde Nasıl 150 Liraya Çıkıyor?"
Kızılcıkdere köyünde saman balyası bağlamacılığı yapan Bahadır Güngördü, son yılların en bereketli ve sap verimi yüksek sezonunun yaşandığını müjdelerken piyasadaki fiyat dengesizliğine de dikkat çekti.
Ziraat odalarının bu yıl saman balyası bağlama fiyatını adet başına 37 lira olarak sabitlediğini belirten Güngördü, "Bu yıl yağışların iyi olmasından dolayı verim ve sap çok iyi. Dekara 13-14 balya çıkan yerler oluyor. Şu an saman balyasının tarlada adet fiyatı 70 TL, adrese teslim fiyatı ise 150 lira civarında" sözleriyle, lojistik ve aracı maliyetlerinin fiyatı iki katından fazla katladığını gözler önüne serdi
Son dönemde Türkiye'nin ciğerlerini yakan tarla ve orman yangınlarına dair çok kritik bir teknik detaya değinen Bahadır Güngördü, ihmalkarlığa karşı meslektaşlarını uyardı. Yangınlardan büyük korku duyduklarını ama tedbirleri en üst seviyede aldıklarını söyleyen Güngördü, "Makinelerimizin bakımını hiçbir masraftan kaçmadan yapıyoruz. Herkes atılan sigara izmaritlerinden bahsediyor. Evet doğru ama zamanında ve düzgün bakım yapılmayan makineler de yangın çıkartabiliyor. Tüm meslektaşlarıma makinelerine zamanında ve düzgün bakım yapmalarını tavsiye ediyorum" diyerek gizli tehlikeye parmak bastı.
GÜNDE 600 BALYA
Kırklareli ovalarında ekip olarak 5 yıldır aralıksız şekilde saman balyası işçiliği yapan İlker Örslü ise tarladaki sömürüyü ve çektikleri çileyi anlattı. Sıcak havanın ve ciğerleri dolduran saman tozunun kendilerini perişan ettiğini belirten Örslü, "2026 sezonu başladı. Günde 500 ile 600 tane arasında balya taşıyoruz.
Balya başı indir bindir adet fiyatı 25 lira. Zor şartlar altında çalışsak da işimizi yapıyoruz" diyerek, asgari ücretin ve sendikal hakların uzağında, sadece kas gücüyle verilen o amansız ekmek mücadelesinin acı gerçeğini özetledi.
Günde 500- 600 balya taşındığı zaman bir günde ortalama 12 bin 500 ila 15 bin arasında kazanç elde ediyorlar.