Bir günde 13 bin TL kazanıyorlar: Günde 500 tane taşıyorlar

Türkiye'de tarımsal girdilerin ve lojistik maliyetlerinin zirve yaptığı bir dönemde, hayvancılığın en temel kaba yem ihtiyacı olan saman balyalarında hummalı ve tehlikeli bir mesai süreci başladı. Kırklareli'nin Kızılcıkdere köyünde buğday ve arpa hasadının ardından tarlalarda kalan saplar, büyük emeklerle saman balyasına dönüştürülüyor. Yağışların bu yıl iyi gitmesi sebebiyle dekar başına 13-14 balyaya kadar çıkan devasa bir verimlilik yaşanırken, tarladaki işçilik maliyetleri ve nakliye fiyatları dudak uçuklatıyor.