Antarktika'nın en yüksek aktif yanardağı unvanına sahip olan 3 bin 794 metre yüksekliğindeki Erebus Dağı, bilim dünyasını şaşırtmaya devam ediyor. Onlarca yıldır zirvesinde aktifliğini koruyan dev bir lav gölü barındıran bu nadir jeolojik yapı, son yapılan araştırmalarla bambaşka bir özelliğini daha gözler önüne serdi.
Bilim dünyası şaşkın... Lav yerine altın saçan dağ
Dünyanın en sıra dışı jeolojik oluşumları arasında yer alan Antarktika'daki Erebus Yanardağı, yalnızca lav değil, güçlü rüzgarlarla yüzlerce kilometre uzağa taşınan mikroskobik altın kristalleri de yayıyor.Kaynak: Diğer
Bilim insanlarının gerçekleştirdiği incelemeler, volkandan gökyüzüne yükselen devasa gaz bulutlarının içerisinde çıplak gözle seçilemeyen mikroskobik altın kristallerinin yer aldığını kanıtladı. Yapılan hesaplamalara göre yanardağ, her gün ortalama 80 gram altını atmosfere saçarak çevreye dağıtıyor.
GÜÇLÜ RÜZGARLAR ALTIN PARÇACIKLARINI KITALARA TAŞIYOR
Erebus Yanardağı'nın püskürttüğü bu değerli maden parçacıkları, Antarktika kıtasının meşhur ve şiddetli rüzgarlarının etkisiyle yüzlerce kilometre uzaklıktaki alanlara kadar taşınabiliyor. Ancak uzmanlar, atmosfere karışarak çok geniş bir coğrafyaya yayılan bu altın zerrelerinin miktar olarak son derece küçük boyutlarda olduğunu belirtiyor. Bu mikroskobik dağılım sebebiyle, söz konusu altının toplanmasının ekonomik veya ticari açıdan herhangi bir kazanç sağlamayacağı ve madencilik faaliyetinin mümkün olmadığı ifade ediliyor.
VOLKANİK MAĞARALARDA YENİ MANTAR TÜRLERİ KEŞFEDİLDİ
Erebus Dağı'nın doğaya sunduğu tek sürpriz altın kristalleriyle de sınırlı kalmıyor. Aktif yanardağın derinliklerinden yükselen yüksek sıcaklıktaki gazlar, yüzeydeki kalın buz kütlelerini eriterek bölgede eşi benzeri bulunmayan benzersiz yeraltı buz mağaralarının oluşmasına zemin hazırlıyor.
Bu ekstrem ekosistemi inceleyen bilim insanları, dış dünyadan izole olmuş mağaraların içinde yaşamını sürdüren onlarca farklı mikroskobik mantar türü keşfetti. Yanardağ, hem jeolojik hem de biyolojik çeşitliliğiyle bilim dünyası için bir laboratuvar olmayı sürdürüyor.