Bilim dünyası şaşkın... Lav yerine altın saçan dağ

GÜÇLÜ RÜZGARLAR ALTIN PARÇACIKLARINI KITALARA TAŞIYOR

Erebus Yanardağı'nın püskürttüğü bu değerli maden parçacıkları, Antarktika kıtasının meşhur ve şiddetli rüzgarlarının etkisiyle yüzlerce kilometre uzaklıktaki alanlara kadar taşınabiliyor. Ancak uzmanlar, atmosfere karışarak çok geniş bir coğrafyaya yayılan bu altın zerrelerinin miktar olarak son derece küçük boyutlarda olduğunu belirtiyor. Bu mikroskobik dağılım sebebiyle, söz konusu altının toplanmasının ekonomik veya ticari açıdan herhangi bir kazanç sağlamayacağı ve madencilik faaliyetinin mümkün olmadığı ifade ediliyor.