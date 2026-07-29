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Kaynak: İHA

SON GÜN 10 AĞUSTOS!

Sosyal medya hesabı üzerinden adaylara seslenen ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, üniversite tercihlerinin 10 Ağustos tarihinde sona ereceğini bildirdi. Adayların bu tarihe kadar tercihlerini sisteme kaydetmeleri ve onaylamaları gerekiyor.

"YÖK ATLAS VERİLERİNDEN VE UZMAN DESTEĞİNDEN YARARLANIN"

Tercih döneminde yapılan doğru yönlendirmenin önemine dikkat çeken ÖSYM Başkanı Ersoy, adayların kılavuzları dikkatle incelemesi gerektiğinin altını çizdi. Ersoy paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli adaylar, YKS tercih süreci başladı. Yayımladığımız kılavuz ve YÖK Atlas verileri sizler için çok kıymetli yol gösterici olacaktır. Bunun yanında uzman desteği almayı da ihmal etmeyin. Tercihler 10 Ağustos'ta sona erecek. Tercihlerinizin hayırlı olmasını diliyorum."

TERCİH YAPACAK ADAYLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?